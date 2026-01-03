Cuộc tấn công Venezuela vấp phản đối ngay trong Thượng viện Mỹ

Các Thượng nghị sỹ Mỹ, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã có những phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công của nước này nhằm vào Venezuela sáng 3/1.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên mạng xã hội X, Thượng nghị sỹ Brian Schatz của đảng Dân chủ cho rằng Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn nào ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh.” Ông nhấn mạnh Mỹ cần rút ra bài học và không nên tiếp tục sa vào một cuộc chiến khác.



Thượng nghị sỹ Ruben Gallego của đảng Dân chủ cũng nhìn nhận rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là “phi pháp” và không có lý do gì để nước này phải ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela.



Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Mike Lee của đảng Cộng hòa cho biết ông mong chờ “được biết điều gì, nếu có, có thể biện minh về mặt hiến pháp cho hành động này trong bối cảnh không có tuyên bố chiến tranh hay sự cho phép sử dụng vũ lực quân sự.”



Rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành.

Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận về vụ tấn công, đồng thời cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Venezuela./.

