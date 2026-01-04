Mỹ để ngỏ khả năng triển khai quân sự, tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela

Ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng triển khai lực lượng quân sự tại Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại buổi họp báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ dự định"điều hành" Venezuela trong một thời gian dài để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Ông cho hay Venezuela có thể sẽ được điều hành bởi các trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ, phối hợp với người Venezuela.



Về nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà María Corina Machado, ông Trump cho rằng bà khó được người dân Venezuela chấp nhận làm lãnh đạo thay thế ông Maduro.

Ông cũng cho biết Mỹ không liên lạc với bà Machado khi tiến hành chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro.



Liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, Tổng thống Trump cho biết các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ vào Venezuela và chi hàng tỷ USD để sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.



Nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, coi đây là hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trong khi tại nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ nhân dân Venezuela và đòi trả tự do cho Tổng thống Maduro./.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời Venezuela Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia."