Mỹ tấn công Venezuela: Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo tiền lệ nguy hiểm

Sáng 3/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng lo ngại" trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela trong những tháng gần đây, mà đỉnh điểm là thông tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric nêu rõ “Tổng thư ký Antonio Guterres vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng gần đây ở Venezuela, mà đỉnh điểm là hành động quân sự của Mỹ ngày 3/1 nhằm vào quốc gia Nam Mỹ, điều có thể gây ra những hệ quả đáng lo ngại cho khu vực. Bất kể tình hình ở Venezuela như nào, những diễn biến này đều tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Tổng thư ký một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc.''

Theo Phát ngôn viên Stéphane Dujarric, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tham gia một tiến trình "đối thoại toàn diện" phù hợp với nhân quyền và luật pháp quốc tế.

Sáng cùng ngày, Phái đoàn đại diện thường trực Venezuela tại Liên hợp quốc đã gửi một lá thư khẩn cấp cho Đại sứ Abukar Dahir Osman của Somalia, nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1/2026, trong đó lên án mạnh mẽ “hành động quân sự đơn phương, tàn bạo và bất hợp pháp” của lực lượng vũ trang Mỹ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng với Colombia, Venezuela cũng đã yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức một cuộc họp khẩn cấp liên quan tới vụ tấn công của Mỹ.

Theo nguồn tin nội bộ từ Liên hợp quốc, sau khi tham vấn nhanh với các nước ủy viên Hội đồng Bảo an, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Somalia thông báo cuộc họp khẩn của cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc dự kiến diễn ra vào ngày 5/1 tới./.

