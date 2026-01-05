Trung Quốc và Iran khẳng định duy trì hợp tác với Venezuela

Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Iran tái khẳng định lập trường trước tình hình Venezuela sau cuộc tấn công của Mỹ, khẳng định quan hệ với Venezuela không thay đổi, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh “vô cùng quan ngại” trước việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân, đồng thời đang theo dõi chặt chẽ diễn biến an ninh liên quan.

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh Trung Quốc duy trì liên lạc và hợp tác tích cực với Chính phủ Venezuela.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng khẳng định ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp về hành động quân sự của Mỹ chống lại Venezuela, và ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình.

Quan chức này nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để kiên quyết duy trì Hiến chương Liên hợp quốc, bảo vệ chuẩn mực đạo đức quốc tế và bảo vệ công bằng và chính nghĩa quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei khẳng định quan hệ của Tehran với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Venezuela, đều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sẽ tiếp tục như vậy. Ông cho biết Tehran đang liên lạc với chính quyền Venezuela.

Cùng ngày, phản hồi trước đe dọa can thiệp quân sự vào Colombia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ông có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Trong một bài viết trên X, ông Petro cũng chỉ trích mạnh mẽ hành động quân sự của Mỹ tại khu vực và cáo buộc hành động Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là “không có cơ sở pháp lý.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Colombia cũng cho rằng các phát biểu của Tổng thống Mỹ là “sự can thiệp không thể chấp nhận được” và yêu cầu Washington tôn trọng Bogota.

Trước đó, phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cảnh báo khả năng hành động quân sự nhằm vào Colombia và Mexico, và ra lệnh tấn công quân sự lần nữa nếu Venezuela không hợp tác với nỗ lực của Mỹ nhằm mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ và ngăn chặn nạn buôn bán ma túy.

Những phát biểu của Trump được đưa ra vào đêm trước phiên tòa của Tổng thống Maduro tại New York (Mỹ) vào ngày 5/1 theo giờ Mỹ.

Các quan chức chính quyền Mỹ tuyên bố vụ bắt giữ là một hành động thực thi pháp luật để buộc ông Maduro phải chịu trách nhiệm về các cáo buộc hình sự được đưa ra vào năm 2020, cáo buộc ông âm mưu khủng bố ma túy.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng sẽ họp khẩn trong ngày 5/1 theo giờ Mỹ để thảo luận về tình hình./.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ đảm bảo an toàn cho Tổng thống Venezuela Trung Quốc bày tỏ quan ngại về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, kêu gọi trả tự do và giải quyết bằng đối thoại.