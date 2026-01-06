Mỹ: Sơ tán Tòa án Tối cao bang Arizona do phát hiện bưu kiện chứa chất nổ

Ngày 5/1, Tòa án Tối cao bang Arizona cùng nhiều tòa nhà trong khu phức hợp Capitol Mall, gần trung tâm thành phố Phoenix (bang Arizona, Mỹ), đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi lực lượng chức năng phát hiện một bưu kiện khả nghi chứa chất nổ tại phòng thư tín của tòa án.

Theo Sở An toàn Công cộng bang Arizona (DPS), đơn vị phụ trách an ninh khu phức hợp, sự việc được phát hiện vào khoảng 8h sáng theo giờ địa phương, khi cơ quan này nhận được thông báo về một gói hàng đáng ngờ. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bưu kiện chứa nhiều lọ nhỏ, trong đó có hai lọ được xác định dương tính với một loại “chất nổ tự chế” chưa được công bố cụ thể.

Trước nguy cơ mất an toàn, giới chức đã tiến hành sơ tán Tòa nhà Tư pháp bang - nơi đặt trụ sở Tòa án Tối cao và Phân viện Một của Tòa Phúc thẩm bang Arizona, cùng một số cơ quan lân cận, bao gồm Sở Giáo dục bang, Văn phòng người đứng đầu cơ quan Tư pháp và Sở Hành chính bang Arizona.

Người phát ngôn DPS Bart Graves cho biết Tòa án Tối cao bang không họp vào thời điểm xảy ra sự cố. Các tòa nhà liên quan vẫn đóng cửa trong khi lực lượng an ninh tiến hành rà soát toàn diện. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, nhà chức trách đang tiến hành di dời bưu kiện khỏi hiện trường để phục vụ điều tra và xử lý.

Hiện chưa có thêm thông tin chính thức về nguồn gốc bưu kiện. Truyền thông địa phương cho biết gói hàng không có địa chỉ người gửi./.

