Mexico tạm ngừng toàn bộ dịch vụ gửi bưu phẩm và bưu kiện sang Mỹ

Ngày 27/8, Chính phủ Mexico thông báo tạm ngừng toàn bộ dịch vụ gửi bưu phẩm và bưu kiện sang Mỹ, phản ứng trước quyết định áp thuế mới của Washington đối với mọi bưu kiện quốc tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/8 và sẽ kéo dài cho đến khi hai bên thống nhất được quy trình vận hành mới.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao (SRE) cho biết chính phủ nước này cam kết duy trì đối thoại với Mỹ và các tổ chức bưu chính quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp khôi phục dịch vụ.

Tổng thống Claudia Sheinbaum nhấn mạnh việc bảo vệ quyền lợi người dân Mexico thông qua con đường thương lượng và hợp tác song phương.

Quyết định của Mexico được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt chế độ miễn thuế "de minimis" đối với các bưu kiện có giá trị dưới 800 USD. Chính sách này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/8, áp dụng với tất cả các quốc gia.

Động thái này cũng đã buộc nhiều quốc gia như Đức, Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand và Nga cũng tạm dừng dịch vụ bưu chính sang Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, số liệu mới nhất từ Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (Inegi) cho thấy cán cân thương mại của nước này đã có sự cải thiện đáng kể.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Mexico ghi nhận thặng dư thương mại hơn 1,4 tỷ USD, đảo ngược hoàn toàn so với mức thâm hụt 12,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu của Mexico trong 7 tháng đầu năm đạt trên 369,4 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ, trong đó 84% hướng tới thị trường Mỹ với mức tăng trưởng 5,9%.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp ôtô - một trong những trụ cột kinh tế của Mexico, lại ghi nhận sự sụt giảm 4,5% trong 7 tháng đầu năm, chỉ đạt 107,2 tỷ USD, chủ yếu do doanh số sang thị trường Mỹ giảm 9,2%./.

