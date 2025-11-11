Bưu kiện chứa bom phát nổ tại văn phòng công ty bảo hiểm ở Pháp

Ngày 10/11, giới chức địa phương cho biết bưu kiện chứa bom đã phát nổ tại văn phòng của một công ty bảo hiểm ở thị trấn Montlucon, miền Trung nước Pháp, khiến 1 người bị thương.

Chính quyền khu vực cho biết vụ nổ xảy ra vào thời điểm nhân viên đang thu gom thư và bưu phẩm từ hộp thư của văn phòng.

Công tố viên thị trấn Montlucon, ông Christian Magret, xác nhận nạn nhân là nam giới, 34 tuổi, con trai của giám đốc chi nhánh Allianz tại địa phương.

Tập đoàn bảo hiểm Allianz (Đức) đã ra lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực hay phạm tội nhằm vào nhân viên, hoạt động và tài sản của công ty, song không nêu rõ động cơ của vụ tấn công.

Ngay sau vụ việc, đội rà phá bom mìn đã được triển khai để kiểm tra hiện trường. Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

