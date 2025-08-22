Bưu điện Bỉ và Hàn Quốc tạm dừng vận chuyển bưu kiện tới Mỹ

Công ty bưu chính Bpost của Bỉ tạm thời đình chỉ việc vận chuyển hàng hóa đến Mỹ trong bối cảnh có những thay đổi về quy định thuế nhập khẩu của Washington.

Việc đình chỉ có hiệu lực từ ngày 23/8 và chỉ áp dụng với các bưu kiện và bưu phẩm gửi từ Bỉ đến Mỹ. Thư từ dạng văn bản không bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Bpost, bà Cerrada Crespo, cho biết các thay đổi về thuế của Mỹ dự kiến sẽ có hiệu lực từ cuối tháng này.

Các dịch vụ bưu chính vẫn chưa nhận được giải thích rõ ràng liên quan đến quy trình thu thuế hải quan của Mỹ và Bpost không có đủ thời gian để đáp ứng ngay các thay đổi kỹ thuật mới, do chính quyền Mỹ mới chỉ chia sẻ một số yêu cầu chọn lọc vào hôm 15/8 vừa qua.

"Đó là lý do chúng tôi phải tạm dừng dịch vụ, bởi vì chúng tôi không muốn khách hàng gửi hàng hóa hay quà tặng rồi bị chặn lại (tại Mỹ) hoặc bị yêu cầu trả thêm các khoản phí khác," bà Crespo nói. Bà cũng cho biết hiện chưa rõ khi nào dịch vụ vận chuyển mới được nối lại, mặc dù Bpost đang nỗ lực tìm giải pháp nhanh nhất có thể sau khi tham vấn với các đối tác quốc tế.

Đầu tuần này, một số công ty bưu chính châu Âu khác như PostNord (Thụy Điển và Đan Mạch) và Omniva (Estonia) cũng đã thông báo về việc gián đoạn vận chuyển sang Mỹ.

Trong một thông báo ngày 20/8, Hiệp hội thương mại các nhà khai thác dịch vụ bưu chính châu Âu-PostEurop-cảnh báo rằng nếu các vấn đề không sớm được giải quyết, các công ty bưu chính khác có thể cũng sẽ phải đưa ra quyết định gián đoạn tương tự.

Tại châu Á, công ty Dịch vụ Bưu chính Quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết sẽ ngừng nhận các gói hàng gửi đến Mỹ từ tuần tới theo lệnh đình chỉ chính sách miễn thuế của quy tắc "De minimis."

Thông báo của công ty trên cho biết sẽ không nhận các bưu kiện vận chuyển hàng không đến Mỹ kể từ ngày 25/8 và ngừng nhận tất cả các bưu kiện gửi qua Dịch vụ Chuyển phát Nhanh (EMS) kể từ ngày 26/8.

Tuy nhiên, dịch vụ vận chuyển tài liệu và thư từ không bị ảnh hưởng thông qua việc áp dụng dịch vụ EMS cao cấp, với thuế sẽ được áp cho đầu người nhận.

Việc gián đoạn vận chuyển bưu chính bắt nguồn từ một sắc lệnh hành pháp của Mỹ nhằm chấm dứt quy định miễn thuế cho tất cả hàng hóa có giá trị dưới 800 USD nhập khẩu vào Mỹ, còn được biết đến là quy tắc "De minimis."

Theo quy định mới, tất cả các gói hàng quốc tế sẽ phải chịu mức thuế 15% khi được gửi đến Mỹ kể từ ngày 29/8.

Trong khi đó, phía Mỹ cam kết sẽ đưa ra các biện pháp để giảm thiểu sự bất tiện cho khách hàng và kêu gọi những người có kế hoạch gửi bưu kiện đến Mỹ chuẩn bị kỹ các giấy tờ vận chuyển cần thiết./.

Hàn Quốc chính thức chịu mức thuế đối ứng 15% của Mỹ từ ngày 7/8 Tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ bị áp mức thuế đối ứng 15% và thời điểm áp thuế là khi hàng hóa hoàn tất thủ tục thông quan tại Mỹ.