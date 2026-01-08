Tổng thống Mỹ Donald Trump tự nhận công lao chấm dứt 8 cuộc chiến

Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vai trò cá nhân của mình trong việc buộc các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời tuyên bố rằng nếu thiếu sự can thiệp của ông, Nga đã có thể kiểm soát toàn bộ Ukraine.

Ông Trump còn tuyên bố đã trực tiếp chấm dứt 8 cuộc chiến tranh trong nhiệm kỳ trước, cứu sống hàng triệu sinh mạng, dù không được trao Giải Nobel Hòa bình.

Theo ông, việc không được vinh danh là không quan trọng, bởi điều cốt lõi là kết quả thực tế đối với sinh mạng con người và an ninh toàn cầu.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích rằng trong nhiều năm qua, phần lớn các quốc gia thành viên NATO không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính quốc phòng, chỉ duy trì mức đóng góp 2% GDP và thậm chí nhiều nước còn không thanh toán đúng cam kết. Trong khi đó, Mỹ phải gánh vác chi phí thay cho các đồng minh trong thời gian dài.

Tổng thống Mỹ khẳng định chính lập trường cứng rắn và sự can thiệp trực tiếp của ông đã buộc các đồng minh phải nâng mức chi lên tới 5% GDP và thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngay lập tức.

Ông bác bỏ quan điểm cho rằng việc ép NATO tăng chi là không khả thi, nhấn mạnh rằng điều này thành công nhờ các lãnh đạo đồng minh hiểu rõ vai trò trung tâm của Mỹ và mối quan hệ cá nhân mà ông đã thiết lập.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng cả Nga lẫn Trung Quốc đều không e ngại NATO nếu thiếu sự tham gia của Mỹ.

Ông bày tỏ hoài nghi về việc NATO có thực sự bảo vệ Mỹ nếu nước này lâm vào tình huống nguy cấp, đồng thời tái khẳng định rằng sức mạnh quân sự Mỹ mới là yếu tố duy nhất khiến các cường quốc đối thủ phải dè chừng.

Ông kết luận rằng việc tái thiết quân đội Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên đã tạo ra nền tảng sức mạnh hiện nay và công cuộc này sẽ tiếp tục được duy trì.

Theo ông Trump, Mỹ vẫn sẽ đứng cùng NATO ngay cả khi các đồng minh không luôn sẵn sàng đứng về phía Mỹ, bởi lợi ích quốc gia và vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ là không thể thay thế./.

