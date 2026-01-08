Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ

Ngày 7/1, Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán một lượng lớn dầu thô, trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa hai nước sau nhiều năm bị hạn chế vì các biện pháp trừng phạt.

Trong thông cáo chính thức công bố trên mạng xã hội, PDVSA cho biết đàm phán diễn ra theo những cơ chế tương tự như với các tập đoàn, trong đó có Chevron, “tập trung vào giao dịch thương mại hoàn toàn, tuân thủ pháp luật, minh bạch và mang lại lợi ích cho cả hai bên.”

Công ty nhấn mạnh cam kết xây dựng các liên minh quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế trong nước và đóng góp vào ổn định năng lượng toàn cầu.

Thông báo này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công bố Mỹ và các cơ quan tạm quyền ở Venezuela đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để Washington tiếp nhận từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao của Venezuela và bán chúng trên thị trường theo giá thị trường quốc tế.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 300 tỷ thùng, tương đương gần 17% trữ lượng dầu đã biết trên toàn cầu.

Dù sản lượng hiện nay giảm so với giai đoạn trước do ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm vận thương mại kéo dài, song nước này vẫn sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

PDVSA nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu lợi ích kinh tế của người dân Venezuela.

Cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ bằng nguồn tiền thu được từ việc bán dầu mỏ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết các mặt hàng bao gồm nông sản, thuốc men, thiết bị y tế, cũng như trang thiết bị do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện hệ thống điện và hạ tầng năng lượng của Venezuela./.

