Mỹ: Yêu cầu đặt cọc số tiền lên tới 15.000 USD khi xin visa ngắn hạn

Tiền đặt cọc xin visa chỉ được hoàn lại nếu người được cấp visa rời nước Mỹ đúng hạn, tuy nhiên, việc đóng tiền đặt cọc không đảm bảo người nộp đơn chắc chắn được cấp visa.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo mở rộng chương trình "ký quỹ bảo lãnh visa", yêu cầu đương đơn từ nhiều quốc gia phải đặt cọc số tiền lên tới 15.000 USD khi xin visa ngắn hạn.

Theo đó, kể từ ngày 21/1, chính sách đặt cọc visa sẽ chính thức áp dụng thêm đối với công dân của 25 quốc gia, bao gồm nhiều nước tại châu Phi, Mỹ Latinh và Nam Á, nâng tổng số quốc gia chịu ảnh hưởng bởi quy định lên 38 nước.

Đối tượng chịu ảnh hưởng là những người xin visa diện B1/B2 (công tác hoặc du lịch) đến từ các nước có tỷ lệ cư trú quá hạn cao. Mức tiền đặt cọc do viên chức lãnh sự quyết định dựa trên hồ sơ phỏng vấn, dao động theo các mức 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD.

Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại nếu người được cấp visa rời nước Mỹ đúng hạn hoặc không sử dụng visa đó để nhập cảnh. Đáng lưu ý, việc đóng tiền đặt cọc không đảm bảo người nộp đơn chắc chắn được cấp visa.

Giới chức Mỹ khẳng định đây là biện pháp cần thiết để giảm thiểu tình trạng cư trú bất hợp pháp. Tuy nhiên, dư luận tại các quốc gia bị ảnh hưởng cho rằng mức phí mới là một "rào cản tài chính" quá lớn, gây khó khăn cho sinh viên, doanh nhân và thân nhân các gia đình muốn sang Mỹ./.