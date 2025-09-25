Kinh tế
Chính sách visa mới của Mỹ khiến các start-up lao đao tìm ‘nhân tài ngoại’

Quy định phí cho thị thực H-1B mới của chính quyền Trump khiến start-up Mỹ chao đảo, trong khi các tập đoàn công nghệ lớn lại ít bị ảnh hưởng và thậm chí hưởng lợi nhờ giảm bớt cạnh tranh nhân lực.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Chính sách visa mới của Mỹ khiến các start-up lao đao tìm ‘nhân tài ngoại’

Công ty phát hành đồng stablecoin lớn nhất thế giới hướng tới mức định giá 500 tỷ USD

OECD: Lạm phát của Anh dự kiến cao nhất G7

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

