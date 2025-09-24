Kinh tế
Giá vàng tiếp tục leo thang trên 3750USD/ounce, giữ vững mức kỷ lục

Sau khi lập kỷ lục trong phiên 23/9, giá vàng duy trì ổn định quanh 3.753 USD/ounce. Kỳ vọng Fed hạ lãi suất và đồng USD yếu là động lực giúp vàng tiếp tục được ưa chuộng như kênh trú ẩn an toàn.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Giá vàng tiếp tục leo thang, neo ở mức kỷ lục

Tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ứng phó siêu bão RAGASA

EU ngăn chặn các vụ lừa đảo tài chính trực tuyến

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

