Campuchia xác nhận giao nộp đối tượng Trần Chí cho Trung Quốc.

Ngày 7/1, tờ Cambodia China Times xác nhận Trần Chí, nhà sáng lập và cựu Chủ tịch Tập đoàn Prince, đã bị bắt giữ tại Campuchia và dẫn độ tới Trung Quốc, nhiều khả năng phải đối mặt với nhiều cáo buộc.