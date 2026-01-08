Bản tin Quốc tế 24h ngày 8/1/2025 gồm những nội dung sau:
Campuchia xác nhận giao nộp đối tượng Trần Chí cho Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh rút khỏi hơn 65 tổ chức quốc tế.
Nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ tại Venezuela.
Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao để giành quyền kiểm soát Greenland.
Đại sứ Cuba lên án Mỹ, tiết lộ Ấn Độ thúc đẩy ngoại giao cho vấn đề Venezuela.
Mỹ ủng hộ Israel tấn công Hezbollah.
Tổng thống Iran ra lệnh không đàn áp biểu tình kinh tế.
Thủ tướng Canada thăm Trung Quốc, tín hiệu "tan băng" quan hệ./.