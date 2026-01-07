Nga tái khẳng định ủng hộ đồng minh Venezuela bảo vệ chủ quyền

Bộ Ngoại giao Nga hoan nghênh nỗ lực bảo vệ chủ quyền của Venezuela, tái khẳng định đoàn kết với Chính phủ và nhân dân nước này, ủng hộ hạ nhiệt khủng hoảng, giải quyết bằng đối thoại.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Nga ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia; Phong trào Không liên kết khẳng định đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Venezuela; Cộng đồng quốc tế tiếp tục quan ngại sâu sắc vụ Mỹ tấn công Venezuela.

