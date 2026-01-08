Bứt tốc mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Năm 2025 đi vào lịch sử phát triển của đất nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều yếu tố rủi ro, bất định gia tăng, Chính phủ đã bám sát thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, thể hiện rõ bản lĩnh, tư duy đổi mới và năng lực điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả.

Với tư duy “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn," với tinh thần làm việc “không quản ngày đêm," Chính phủ đã thực hiện thắng lợi quyết sách lịch sử về tái cấu trúc bộ máy, sắp xếp lại "giang sơn"; tham mưu Bộ Chính trị ban hành một loạt nghị quyết định hình chiến lược phát triển đất nước; chèo lái nền kinh tế-xã hội đạt được những thành tựu toàn diện, nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực.

Sắp xếp bộ máy, tái cấu trúc không gian phát triển

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của năm 2025 là việc Chính phủ thực hiện chỉ đạo, tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tinh gọn bộ máy bên trong và sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Một phiên họp Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Từ ngày 1/7/2025, cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương mới. Sau sáp nhập, số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm từ 63 xuống còn 34; bỏ cấp huyện; cấp xã giảm còn 3.321 xã, mở ra một không gian phát triển mới, tinh gọn, hiệu quả và bền vững hơn. Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 người; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm.

Việc sắp xếp lại “giang sơn” không chỉ là điều chỉnh về mặt địa giới hành chính mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc mô hình quản trị quốc gia, giảm tầng nấc trung gian, tăng tính liên thông, đồng bộ và hiệu lực, hiệu quả trong điều hành. Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, không gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, gắn chặt với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

2025 cũng là năm Chính phủ tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét về đổi mới tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế. Chính phủ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về pháp luật, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Số lượng luật, nghị quyết trình Quốc hội ban hành trong năm đạt mức cao nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn trong hoàn thiện thể chế phát triển.

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, phối hợp, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành 10 nghị quyết mang tính đột phá trong các lĩnh vực then chốt, trong đó đã ban hành 7 nghị quyết (Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72-NQ/TW) về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; an ninh năng lượng quốc gia; giáo dục và đào tạo; y tế.

Đồng thời, trình Quốc hội thông qua 99 dự án luật, nghị quyết, ban hành 377 nghị định, nhiều nhất từ trước đến nay và 6 nghị quyết để xử lý khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức tại Trung tâm Hành chính công Quận 1 (phường Sài Gòn mới) đang khẩn trương xử lý hồ sơ. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ theo thẩm quyền đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa dự kiến 3.085/4.888 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (đạt 63,1%); cắt giảm 2.371/6.974 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (đạt 33,9%); thời gian giải quyết thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm là 29.308 ngày/89.721 ngày (đạt 32,7%) và cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính khoảng 48,6/120 nghìn tỷ đồng/năm (đạt 40,5%).

Cùng với đó, Chính phủ đã tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém, các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả, tồn đọng kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ như các dự án Nhà máy Điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong, Nghi Sơn 2, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B, 3 dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam... Tháo gỡ, đưa vào vận hành trở lại gần 1.200 dự án, cơ sở nhà đất với giá trị ước tính khoảng 675.000 tỷ đồng và tiếp tục rà soát, tháo gỡ cho 3.000 dự án, góp phần giải phóng nguồn lực lớn cho nền kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế cao, ổn định vĩ mô được giữ vững

Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng thấp, Việt Nam vẫn đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Năm 2025, GDP tăng 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới; trong khi chúng ta giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát 3,31%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định, củng cố dư địa tài khóa cho phát triển. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá; đặc biệt, có tới 20/34 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 8%.

Thu ngân sách nhà nước đạt kỷ lục, đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt dự toán tới 34,74% và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi Chính phủ vẫn thực hiện mạnh mẽ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất modul camera và linh kiện điện tử xuất khẩu tại một doanh nghiệp FDI. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tổng vốn FDI năm 2025 thu hút đạt 38,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, nhiều nhất từ khi có vốn FDI, đưa tổng số vốn FDI thu hút trong cả nhiệm kỳ đạt 184,2 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Quy mô thương mại quốc tế đạt kỷ lục hơn 930 tỷ USD năm 2025 (trong đó xuất khẩu nông sản lần đầu vượt 70 tỷ USD), thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Quy mô GDP đạt hơn 514 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, gấp hơn 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, với độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, nhưng những kết quả đạt được đã khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế nước ta trước các cú sốc bên ngoài. Không chỉ về số lượng, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 47% (vượt mục tiêu là 45%); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đột phá hạ tầng - mở ra không gian phát triển mới

Phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược được Chính phủ triển khai quyết liệt. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại được tập trung xây dựng, hoàn thành, có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới, làm tăng giá trị gia tăng của đất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư, tạo nền tảng vững chắc đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối của khu vực và toàn cầu.

Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác 3.345km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu) và 1.711km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn 3 đợt tổng khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội XIV của Đảng với 564 công trình hạ tầng quan trọng, quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng 75% là vốn tư nhân, thể hiện rõ hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Có gần 140 công trình lớn được đưa vào khai thác hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, kết nối nội địa và quốc tế, hiện thực hóa khát vọng “vươn ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ."

Năm 2025 cũng ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam vươn lên thứ 2 ASEAN về đầu tư AI, thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI và thứ 44/139 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ba trụ cột “Chính phủ số-Xã hội số-Công dân số” hình thành rõ nét trên nền tảng hạ tầng số hiện đại.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính tại cấp xã, phường ở tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Mạng 5G đạt vùng phủ sóng trên 90% dân số, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đi vào vận hành, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia đầu tiên làm chủ trọn vẹn hệ sinh thái 5G.

Hạ tầng kết nối cũng ghi dấu mốc chiến lược với tuyến cáp quang đất liền quốc tế dài 3.900 km qua 5 nước ASEAN, do Việt Nam làm chủ, giúp giảm phụ thuộc cáp biển, tăng ổn định mạng lưới và bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Trên các bảng xếp hạng quốc tế, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị thế: xếp thứ 55 thế giới về Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu (tăng 2 bậc), xếp thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI Thế giới, khẳng định tiềm năng và nỗ lực vươn lên trong kỷ nguyên kinh tế số.

Đời sống nhân dân cải thiện rõ nét

Bên cạnh phát triển kinh tế, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa-xã hội, coi đây là nền tảng tinh thần của sự phát triển bền vững. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Việt Nam hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn hơn 5 năm, với trên 334.000 căn nhà được xây dựng, sửa chữa và đang thực hiện "chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực, với hơn 633.000 căn được triển khai, riêng năm 2025 đã hoàn thành trên 102.000 căn.

Giáo dục-đào tạo và y tế tiếp tục được nâng cao chất lượng. Việc miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh, xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, phát triển y tế chuyên sâu, y tế cơ sở và y tế dự phòng đã mang lại những kết quả rõ nét. Chỉ số hạnh phúc năm 2025 của Việt Nam xếp thứ 46/143, tăng 8 bậc so với năm 2024, phản ánh sự cải thiện toàn diện về chất lượng sống của người dân.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trở thành điểm sáng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương là tập trung nắm bắt tình hình, bám sát thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên (Ảnh: Quốc Khán/TTXVN)

Lãnh đạo Chính phủ đã thực hiện 239 chuyến công tác tới các địa phương, trực tiếp xuống địa bàn, công trường, dự án để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, với phương châm “ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có Chính phủ," đặc biệt là những thời điểm người dân gặp khó khăn, thiên tai, bão lũ như tại 26 tỉnh miền Bắc năm 2024 và các tỉnh Nam Trung Bộ trong tháng 10, tháng 11 năm 2025 vừa qua.

Với việc đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, những thành tựu đạt được không chỉ mang ý nghĩa của một năm thắng lợi mà còn tạo bệ phóng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2025 đã khép lại với những dấu ấn đậm nét về cải cách, đổi mới, tăng trưởng và phát triển bao trùm, khẳng định vai trò, vị thế và năng lực điều hành của Chính phủ trong giai đoạn bản lề, tạo nền tảng vững chắc để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và thịnh vượng./.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những vấn đề đáng chú ý về bối cảnh tình hình năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, nhất là các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lớn đến nước ta.