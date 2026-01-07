Phân luồng Giao thông phục vụ lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng

Tại khu vực phía trước Quảng trường khán đài B – Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong các ngày 6/1, 8/1 và 10/1, tại khu vực phía trước Quảng trường khán đài B – Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để phục vụ công tác tổ chức lễ xuất quân và diễn tập, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an Hà Nội đã thông báo phương án tạm cấm đường, phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tại khu vực Mỹ Đình trong khung giờ buổi sáng./.