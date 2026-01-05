Ngày 5/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô đặc biệt lớn với tổng giá trị hàng giả hơn 2.436 tỷ đồng.

Bản tin 60s ngày 05/01/2026 gồm những nội dung sau:

Chân dung 3 "ông trùm” sữa giả trong đại án thu lợi bất chính hơn 2.400 tỷ đồng.

Nguyên nhân giá vé Tết vẫn cao dù số chuyến bay tăng kỷ lục.

Đình chỉ hướng dẫn viên thuyết minh sai tại di tích Lam Kinh.

Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn bạc trái phép tại Quảng Ninh.

Cận cảnh con trâu có cặp sừng độc lạ giúp chủ xây nhà, mua xe ở Đà Nẵng.

Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cực nóng vì vụ Mỹ bắt Tổng thống Venezuela.

Hàng loạt cận vệ của Tổng thống Venezuela thiệt mạng khi Mỹ đột kích.

Biểu tình lan rộng tại Mỹ phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela./.