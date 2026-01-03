Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo hệ lụy nếu Mỹ mất quyền áp thuế đối với các đối tác

Tổng thống Mỹ Trump khẳng định thuế quan mang lại “lợi ích áp đảo” cho nền kinh tế đầu tàu thế giới, và cảnh báo việc mất quyền áp thuế sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi ích quốc gia và an ninh Mỹ.

Linh Tô
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 cảnh báo rằng việc mất đi quyền áp thuế đối với các nước mà Washington cho là đối xử không công bằng với Mỹ sẽ là một “đòn giáng nghiêm trọng” vào lợi ích quốc gia, đồng thời khẳng định thuế quan mang lại “lợi ích áp đảo” cho nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Ông Trump đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của việc chính quyền ông viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt các mức thuế diện rộng, theo từng quốc gia, đối với các đối tác thương mại.

Theo Tổng thống Trump, thuế quan đã mang lại những lợi ích to lớn cho an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của Mỹ, ở mức “chưa từng có tiền lệ.” Ông nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không còn khả năng áp thuế đối với các nước đối xử không công bằng, đó sẽ là tổn thất lớn đối với nước này.

Tháng trước, Tổng thống Trump từng cảnh báo rằng nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi đối với chính sách thuế quan của ông, điều này có thể trở thành “mối đe dọa lớn nhất trong lịch sử” đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài, tăng thu ngân sách và hỗ trợ phục hồi, phát triển ngành sản xuất trong nước./.

