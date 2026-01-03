Điện chia buồn về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Thụy Sĩ

Được tin vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại bang Valais, Thụy Sĩ, vào đêm 31/12/2025 gây nhiều thiệt hại về người, ngày 3/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Guy Parmelin.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Ignazio Cassis.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra ở quán bar Le Constellation, thị trấn Crans-Montana trong thời điểm có nhiều người tụ tập đón mừng thời khắc bước sang Năm mới.

Chuông báo động ở nhà hàng vang lên vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương.

Theo thông báo chính thức, vụ việc thương tâm ở quán bar Le Constellation đã làm 40 người thiệt mạng và 119 người khác bị thương./.

Vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Chưa có thông tin nào về nạn nhân quốc tịch Việt Nam Đến nay, phía Thụy Sĩ chưa thông báo có nạn nhân nào mang quốc tịch Việt Nam, trong khi công tác nhận dạng vẫn đang được tiến hành, danh tính các nạn nhân chưa được công bố đầy đủ.