Thủ tướng: Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục là trụ đỡ để tăng trưởng 2 con số

Chiều 31/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Cùng dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; địa phương; hiệp hội ngành hàng; doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội nghị đánh giá, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm.

Toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong đó, tăng trưởng GDP ngành đạt khoảng 3,7-3,92%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70 tỷ USD, vượt mục tiêu 65 tỷ USD Chính phủ giao; xuất siêu trên 20 tỷ USD; gần 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng 42,03%; có 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,8-1 điểm %.

Bộ và ngành Nông nghiệp xác định mục tiêu năm 2026 là tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, nước, rừng và đa dạng sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế - xã hội đất nước.

Theo đó, Bộ và ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng, phát triển ngành; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên, năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cùng với đó, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; có giải pháp huy động nguồn lực tài chính từ đất, khoáng sản và tài nguyên khác cho phát triển; thúc đẩy sản xuất hàng hóa lớn; tạo lập hệ sinh thái phát triển mạnh và bền vững; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai, bão, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; đẩy mạnh thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công trọng điểm…

Qua đó, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh lương thực quốc gia; phát triển nền “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, môi trường bền vững” trong kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, giàu mạnh của đất nước, dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến hội nghị lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi ngành Nông nghiệp và Môi trường phát triển với xu hướng nhanh, bền vững; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của ngành, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ cho biết nhiệm kỳ 2021-2025 và đặc biệt là năm 2025, đất nước nói chung và ngành Nông nghiệp và Môi trường nói riêng đã đối mặt với nhiều biến động bất ngờ, khó lường, khó đoán định.

Tuy nhiên với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ,” ngành Nông nghiệp đã đạt tất cả các mục tiêu đề ra, có những mục tiêu thậm chí còn vượt.

Phân tích về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng khẳng định, ngành Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn biến động lớn và trong bảo đảm cân đối lương thực - thực phẩm, kiểm soát lạm phát; trong “tam nông” thì nông dân là trung tâm, chủ thể, nông nghiệp là động lực phát triển, nông thôn là nền tảng.

Khẳng định nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo, xây dựng thương hiệu quốc gia về nông nghiệp; công nghiệp hóa đã giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; Thủ tướng nêu rõ những năm tới, muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhắc lại các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng khái quát những thành tựu của ngành bằng 24 từ: “Bộ máy tinh gọn; thể chế đột phá; chuyển đổi xanh-số; tam nông phát triển; tài nguyên khơi thông; kiên trì vượt khó.”

Dẫn chứng nhận định trên bằng các nội dung, con số cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế mà ngành Nông nghiệp và Môi trường cần khắc phục; đồng thời nhấn mạnh 3 thách thức lớn đang đặt ra đối với ngành về: Biến đổi khí hậu; thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh, số, tuần hoàn; thách thức về nguồn lực bao gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực, nguồn vốn, quản trị, số hóa.

Nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tạo nền tảng hiện thực hóa “2 mục tiêu chiến lược 100 năm.”

Với sứ mệnh của mình, ngành Nông nghiệp và Môi trường phải góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

“Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, nhưng phải số hóa, phải hiện đại hóa, công nghiệp hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ và ngành Nông nghiệp và Môi trường thực hiện phương châm “Quản trị hiện đại; thể chế khơi thông; khoa học phát triển; tam nông thịnh vượng; tài nguyên bền vững; môi trường an toàn” với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị, nghị quyết của Đảng ủy Chính phủ và tới đây là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch; đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh, từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ và ngành Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành và xây dựng người nông dân thông minh, trang bị kiến thức cho họ, tiếp cận khoa học công nghệ nhanh nhất; hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông về ngành Nông nghiệp, đất đai, tài nguyên trên phạm vi toàn quốc bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống,” liên thông, dùng chung.

Cùng với đó, phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, hiệu quả, minh bạch, với các vùng nguyên liệu tập trung, liên kết phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu thị trường; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo 3 trục sản phẩm: Quốc gia - tỉnh - địa phương, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; tăng cường liên kết “5 nhà”: Nhà nông - Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà băng - Nhà khoa học.

Phát triển thủy sản là ngành mũi nhọn trong nông nghiệp, phát triển kinh tế biển; quyết tâm chống khai thác IUU để thực hiện “mục tiêu kép”: vừa gỡ thẻ vàng của “EC”, vừa phát triển ngành Thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.

Bộ và ngành Nông nghiệp và Môi trường triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”; tiếp tục nâng cấp, đầu tư, mở rộng thị trường chương trình sản phẩm OCOP; tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia theo cách làm mới, xây dựng người nông dân thời đại mới “Tri thức - Sáng tạo - Số hóa - Làm chủ - Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng - Cống hiến.”

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế và tập trung xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam; chuyển đổi tư duy, cách tiếp cận quản lý tài nguyên và môi trường từ “khai thác tối đa” sang “quản lý vốn tự nhiên,” từ việc “quản lý” sang “quản trị và tái tạo” dựa trên nền tảng tiến bộ của khoa học công nghệ; quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, khơi thông nguồn lực, những điểm nghẽn để tạo động lực mới cho sự phát triển.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đồi trọc; xử lý dứt điểm vấn đề liên quan và quản lý, khai thác hiệu quả đất lâm trường; rà soát lại diện tích đất rừng phòng hộ trong thực tế để có hướng xử lý phù hợp phục vụ tốt phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, kiên quyết bỏ khâu trung gian, tái cơ cấu lại trụ sở các cơ quan sau sắp xếp; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nông nghiệp và Môi trường: “Bản lĩnh vững vàng - Tư duy đột phá - Am hiểu thực tiễn - Kỷ cương, liêm chính - Tận tâm, trách nhiệm - Hành động vì dân”; đam mê, đắm đuối với ngành Nông nghiệp, say sưa với công việc, cảm thông, chia sẻ với người nông dân.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, bước sang năm mới 2026 với khí thế mới, động lực mới, tâm thế mới, ngành Nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua, đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, nỗ lực hành động, quyết tâm đưa ngành gặt hái được nhiều thành tựu mới, thắng lợi mới, để góp phần xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, đội ngũ cán bộ giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, khát vọng, kiến thức, tạo diện mạo nông thôn mới, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đáp ứng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, sự mong mỏi và niềm tin của nhân dân./.

