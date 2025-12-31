Trao quyết định cho 4 sỹ quan Quân đội thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 4 sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Đợt triển khai lần này gồm 4 sỹ quan được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên hợp quốc, sẵn sàng thay thế các quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) và triển khai vị trí mới tới Văn phòng Liên lạc Liên hợp quốc về Hòa bình và An ninh tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.

Trong đó, Thượng tá Vũ Thị Liên, Trợ lý Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tham gia ứng tuyển và trúng tuyển vào vị trí Chuyên gia về Chính sách An ninh và Quốc phòng tại Văn phòng Liên lạc Liên hợp quốc về Hòa bình và An ninh tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.

Đây là nữ sỹ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào vị trí của Văn phòng Liên hợp quốc, đánh dấu bước phát triển mới, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyên nghiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Trung tá Đặng Thu Hà, nguyên biên tập viên Báo Quân đội nhân dân, được cử thay thế Thượng úy Nguyễn Huyền Anh, đảm nhiệm vị trí sỹ quan Truyền thông (MPIO) tại phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi.

Với nền tảng nghiệp vụ báo chí vững vàng, được đào tạo bài bản về truyền thông gìn giữ hòa bình và đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện tiền triển khai, Trung tá Đặng Thu Hà sẵn sàng đảm nhiệm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại địa bàn phái bộ.

Đại úy Nguyễn Huy Khải, Trợ lý Đối ngoại, Bệnh viện Quân y 175, được cử thay thế Trung tá Nguyễn Huy Tuấn, đảm nhiệm vị trí sỹ quan Tham mưu Trang bị (COE) tại phái bộ MINUSCA.

Đại úy Nguyễn Huy Khải đã từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan), có kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam, được cử thay thế Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt, đảm nhiệm vị trí sỹ quan Tham mưu Huấn luyện (SO Training) tại Phái bộ MINUSCA.

Là nữ sỹ quan đầu tiên của lực lượng Cảnh sát biển triển khai dưới hình thức cá nhân, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm được đào tạo bài bản về quan sát viên quân sự, giới và truyền thông, đã tham gia nhiều khóa huấn luyện chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tại hái bộ.

Các sỹ quan nghe công bố quyết định đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thay thế các quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, huấn luyện và đào tạo kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt. Các sỹ quan đều đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, tùy vào từng vị trí triển khai, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực mà từng đồng chí đảm nhiệm tại phái bộ.

Biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan liên quan đã làm tốt công tác chuẩn bị, tạo nguồn bồi dưỡng để sẵn sàng triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình và các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, các sỹ quan được cử lên đường lần này đều là những cán bộ ưu tú, được các cơ quan, đơn vị tín nhiệm.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, bài bản, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các sỹ quan ngay sau khi được triển khai cần nhanh chóng thích nghi với tình hình địa bàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác nghiên cứu, nâng cao khả năng phân tích, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo, làm cơ sở để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về định hướng chiến lược triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các sỹ quan cần chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an ninh an toàn, giữ gìn và bảo đảm tác phong của người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống hàng ngày; tiếp tục phát huy tốt truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam về bản lĩnh chuyên môn, kỹ năng tham mưu, xử lý tình huống và thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong công việc, làm lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, nét đẹp của con người và Quân đội Việt Nam trên trường quốc tế...

Lưu ý về yêu cầu nhiệm vụ đối với các sỹ quan làm công tác đối ngoại quốc phòng nói chung cũng như các sỹ quan chuẩn bị lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh các đồng chí cần phát huy tinh thần: Trung thành tận tụy - Tự tin sáng tạo - Bản lĩnh linh hoạt - Đàm phán thuyết phục - Hiệu quả hàng đầu - Tổ quốc trên hết.

Thay mặt các sỹ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thị Liên khẳng định sẽ tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam, luật pháp nước sở tại, kỷ luật quân đội và các quy định của Liên hợp quốc. Cùng với việc thực thi nhiệm vụ chuyên môn, các sỹ quan sẽ chủ động theo dõi, đánh giá tình hình thực địa một cách sát sao nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lượng và trang thiết bị; góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế./.

