Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung'

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Công điện gửi: Các Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu: "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại khu vực miền Trung đã được Thủ tướng Chính phủ phát động theo tinh thần "thần tốc," mục tiêu là tất cả các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai sớm có chỗ ở ổn định, có nơi thờ cúng tổ tiên, an cư lạc nghiệp và vui xuân, đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sau 1 tháng phát động và triển khai thực hiện quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự nỗ lực, tự lực, tự cường, vượt khó của Nhân dân, "Chiến dịch Quang Trung" đã có được "chiến thắng bước đầu" rất tích cực, tạo đà, tạo thế, tạo lực để hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch" đúng và vượt tiến độ đề ra.

Những ngôi nhà đầu tiên hoàn thành trong 'Chiến dịch Quang Trung' tại tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đến nay, đã hoàn thành sửa chữa 34.756 nhà/34.759 nhà bị hư hỏng (đạt 99,99% kế hoạch, 3 nhà còn lại cũng sẽ hoàn thành trong ngày 30/12/2025); hoàn thành xây dựng lại 671 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi (đạt 42% kế hoạch), 926 nhà còn lại các địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 31/01/2026 theo đúng và vượt tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 8 địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng) đã rất tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện Chiến dịch; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thiện nguyện và nỗ lực của nhiều hộ gia đình đã tự giác, tự túc thêm kinh phí để hoàn thành xây dựng lại, sửa chữa nhà cửa được khang trang, kiên cố, an toàn hơn.

Thủ tướng đề nghị các địa phương "thừa thắng xông lên" bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở trước ngày 15/1/2026

Với kết quả đã đạt được vượt mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương "thừa thắng xông lên," phát huy tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa" rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở trước ngày 15/1/2026 để kịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để đảm bảo mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị và các lực lượng của địa phương, nhất là lực lượng quân đội, công an, thanh niên, dân quân tự vệ, nhân dân trên địa bàn, đồng thời chủ động điều phối lực lượng giữa các xã, phường (xã, phường bị thiệt hại ít hỗ trợ xã, phường bị thiệt hại nặng) để hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại nhà cửa, tăng tốc, bứt phá để về đích sớm; chủ động xử lý, điều tiết bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu phục vụ công tác xây dựng lại nhà ở cho người dân, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai, găm hàng, đội giá.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở và các đoàn thể phải gần dân, bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là đối với các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, bão, lũ lụt vừa qua để sớm ổn định tình hình nhân dân; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khẩn trương khôi phục lại trường học, trạm xá bị hư hỏng do thiên tai; chủ động cân đối nguồn lực phù hợp hỗ trợ nhân dân mua sắm các đồ gia dụng thiết yếu, phục hồi sản xuất, kinh doanh, tái sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản (việc hỗ trợ phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí); kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền.

Xây dựng nhà cho ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi do cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11 vừa qua. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu V, lực lượng công an địa phương, công an cơ sở và các lực lượng khác trong khu vực tăng cường chi viện tối đa lực lượng cho các địa phương, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15/1/2026.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khẩn trương phục hồi sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu cây trồng, tái đàn vật nuôi, khôi phục nuôi trồng thủy, hải sản; kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương hỗ trợ nhân dân mua vật tư, cây giống, con giống phục hồi sản xuất sau thiên tai, bão, lũ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các sở, ngành có liên quan chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương làm tốt công tác điều phối nguồn hàng, vật tư, nguyên vật liệu xây dựng, quản lý giá cả vật tư, hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai găm hàng, đội giá ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là trong dịp đầu năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin báo chí tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt, mô hình tiêu biểu, động viên, khích lệ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung," thúc đẩy tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở cho người dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cảm nhận của nhân dân đối với việc thực hiện Chiến dịch, từ đó tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm mới năm 2026 và chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện thành công Chiến dịch Quang Trung.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 15/1/2026 Sáng 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung sơ kết “Chiến dịch Quang Trung.”