Việt Nam-Trung Quốc phối hợp quản lý, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Sáng 30/12, tại tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội đàm công tác năm 2025 giữa đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, Việt Nam với đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc và đoàn đại biểu đại diện biên giới đoạn số 7 Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại, đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2025; thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc để làm cơ sở tham mưu cho địa phương hai bên triển khai các công việc có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại tá Đào Quốc Thạo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn phía Việt Nam, cho biết trong năm 2025 với sự phối hợp tích cực và cố gắng chung của hai bên, tình hình trên biên giới Lạng Sơn và Quảng Tây cơ bản ổn định.

Chính quyền địa phương và lực lượng quản lý biên giới, cửa khẩu hai bên đã triển khai thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết; hai bên tích cực tham mưu thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh, góp phần đẩy mạnh hợp tác đầu tư thương mại, phát triển kinh tế xã hội.

Đại tá Đào Quốc Thạo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn phía Việt Nam tại buổi hội đàm. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Đại tá Đào Quốc Thạo nhấn mạnh thời gian tới để làm tốt công tác quản lý biên giới cửa khẩu, hai bên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý, thỏa thuận song phương liên quan, giám sát chặt chẽ biên giới.

Hai bên duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi tình hình, hội đàm tuần tra liên hợp, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập khẩu, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự khu vực biên giới tỉnh-khu.

Đặc biệt, hai bên thúc đẩy tham mưu cho địa phương để trao đổi giải quyết các vụ việc tồn đọng và phát sinh trên biên giới như phát quang đường thông tầm nhìn, các công trình xây dựng; tiếp tục phối hợp, tham mưu cho địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cửa khẩu thông minh; nâng cấp cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm lên cửa khẩu quốc tế, mở chính thức cửa khẩu song phương Bình Nghi-Bình Nhi Quan.

Đại tá Chu Hưng An, Bộ đội trưởng Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trưởng đoàn phía Trung Quốc đánh giá cao với những kết quả phối hợp giữa lực lượng biên phòng hai bên trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu. Đây mà minh chứng rõ nét trong triển khai có hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, khẳng định hơn nữa mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em."

Đại tá Chu Hưng An, Bộ đội trưởng Bộ đội biên phòng địa khu Quảng Tây, Trưởng đoàn phía Trung Quốc dự hội đàm. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Trên biên giới hai bên về tổng thể luôn được giữ vững và ổn định;mong muốn các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền đến cư dân biên giới để thực hiện tốt pháp luật biên giới...

Trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng hai bên đã duy trì chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả các cơ chế trao đổi tình hình, tổ chức hội đàm 20 lần, gặp gỡ trực tiếp trên biên giới 74 lần, trao đổi 679 thư, điện thoại qua đường dây nóng 113 lần...

Bộ đội Biên phòng hai bên và đại diện biên giới đoạn 7 Việt Nam-Trung Quốc kịp thời trao đổi, nắm bắt tình hình, giải quyết hiệu quả các vụ việc, sự kiện trên biên giới đúng với các thỏa thuận hợp tác.

Với công tác giữ gìn an ninh trật tự biên giới, hai bên phối hợp có hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký kết về phòng chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời thông báo tình hình, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên biên giới.

Trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, đại diện biên giới đoạn 7 Việt Nam đã đấu tranh phòng chống tội phạm biên giới với 221 vụ, 1.182 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, khởi tố 49 vụ, 94 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, xử lý 30 vụ với 35 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, 65 vụ gồm 70 đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cửa khẩu./.

