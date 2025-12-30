Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến dự và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tham dự lễ có Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Trung tướng Bùi Trọng Vĩnh, Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; lãnh đạo Cục Dân vận, Tổ chức, Cán bộ, Chính sách - Xã hội kiêm Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quân đội; Văn phòng Tổng cục Chính trị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Giai đoạn 2015-2025, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược Tây Nam của Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; khu vực phòng thủ vững chắc.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 hoàn thành xuất sắc công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là sắp xếp lại tổ chức, biên chế sau điều chỉnh đơn vị hành chính; nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; huấn luyện chiến đấu bảo đảm 100% nội dung, chương trình; 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có hơn 75% khá, giỏi.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân quên mình; kịp thời cử lực lượng giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, hỏa hoạn, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn; dò tìm, xử lý an toàn gần 200 tấn bom, mìn các loại còn sót lại sau chiến tranh, giải phóng hơn 5.000 ha đất bị ô nhiễm bom, mìn phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh…

Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 vì “đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc."

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9 vì “Đã có nhiều thành tích đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc và bảo vệ Tổ quốc.”

Dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể và cá nhân vì “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 347 ngày 23/5/2015 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc”…

Nhân dịp dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Lực lượng vũ trang Quân khu 9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã dự khánh thành Trung tâm Hồi sức tích cực và chống độc, nâng cấp giai đoạn 2 Trung tâm lọc máu Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9./.

