Kinh tế Thái Nguyên tăng trưởng ổn định, tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật

2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thái Nguyên khi tỉnh tổ chức thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn (cũ).

Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm dư địa, nguồn lực và cơ hội để Thái Nguyên phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Năm 2025 cũng là năm Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ban hành Chương trình toàn khóa và các đề án, kế hoạch lớn nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội...

Kinh tế phát triển, an sinh xã hội bảo đảm

Trong bối cảnh bị tác động mạnh bởi biến động kinh tế thế giới và thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 11 - Matmo (xảy ra đầu tháng 10) gây thiệt hại ước trên 12.000 tỷ đồng, năm 2025, Thái Nguyên vẫn giữ vững tăng trưởng GRDP ước đạt 6,33%, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 6,37%, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh ước tăng 9%, trong đó xuất khẩu địa phương ước tăng 3,2%, GRDP bình quân đầu người/năm đạt 114,1 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 26.500 tỷ đồng, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt gần 80%, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên 1,13%, hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%...

Về phát triển kinh tế, các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công 2, Nam Phổ Yên duy trì hoạt động ổn định, mở rộng quy mô sản xuất và thu hút thêm dự án mới. Các doanh nghiệp FDI lớn (Samsung, Dongwha, Fusheng, TNG…) tiếp tục đóng góp chủ lực vào tăng trưởng, xuất khẩu và thu ngân sách. Công nghiệp hỗ trợ, đổi mới công nghệ, sản xuất xanh-tiết kiệm năng lượng được quan tâm. Hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tiếp tục được cải thiện, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 19 khu công nghiệp được phê duyệt với tổng diện tích 6.400 ha, trong đó 6 khu công nghiệp hoạt động ổn định và có tỷ lệ lấp đầy cao, nhiều khu đạt trên 90% diện tích. Đến nay, trong các khu công nghiệp tại Thái Nguyên có 350 dự án còn hiệu lực, bao gồm 188 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 11 tỷ USD và 162 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đăng ký hơn 47.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Cây chè tiếp tục là sản phẩm chủ lực với sản lượng chè búp tươi ước đạt 279.700 tấn, chất lượng ngày càng được nâng cao, được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Chương trình OCOP tiếp tục phát huy hiệu quả, dự kiến đến hết năm 2025 toàn tỉnh có 575 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu nông sản.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, công tác giáo dục và đào tạo được triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 975 cơ sở giáo dục, trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố đạt gần 90%, số trường chuẩn quốc gia đạt gần 80%. 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3 và phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Công tác khám, chữa bệnh được bảo đảm thường xuyên, chất lượng dịch vụ y tế tiếp tục nâng lên. Các bệnh viện tuyến tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, góp phần giảm tải tuyến trên với công suất sử dụng giường bệnh đạt 98,5%. 100% bệnh viện trong tỉnh triển khai bệnh án điện tử và 100% cơ sở y tế áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Dữ liệu sức khỏe người dân được quản lý trên hồ sơ điện tử, giúp cho Thái Nguyên đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố của cả nước về số lượng người dân có sổ sức khỏe điện tử.

Đặc biệt, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tại tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Sau hợp nhất, tỉnh có hơn 1.000 hộ thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát đã được phê duyệt, chủ yếu tập trung tại địa bàn 37 xã, phường, khu vực phía Bắc của tỉnh. Đến tháng 8/2025, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 100% số hộ, đồng thời đã hỗ trợ thêm 453 hộ ngoài danh sách được phê duyệt.

Một dự án FDI của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Sông Công 2. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, năm 2025, việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tổ chức đồng bộ, bước đầu phát huy hiệu quả, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch, tạo nguồn lực quan trọng cho phục hồi phát triển và khắc phục hậu quả thiên tai. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực, thương mại-dịch vụ phục hồi, duy trì sản xuất ổn định.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, chính sách đối với người có công, giảm nghèo, hỗ trợ nhóm yếu thế được thực hiện kịp thời. Chuyển đổi số, cải cách hành chính và khoa học-công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp...

Tạo đột phá về nâng cấp, phát triển về hạ tầng kỹ thuật

Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu tiếp tục ưu tiên, đột phá về nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng cường quốc phòng-an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10,5% trở lên, GRDP bình quân đầu người năm 2026 đạt trên 126 triệu đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,5%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tăng 10%. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế đạt 783 nghìn người trở lên, có từ 17,5 bác sỹ, 49,2 giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định tại nông thôn phấn đấu đạt 63%, thành thị đạt 96,5%. 19% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo khung tiêu chí mới, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên mạng, tỷ lệ che phủ rừng từ 60% trở lên, hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) duy trì mức giảm trên 1,5 điểm%....

Để đạt được các mục tiêu này, Thái Nguyên tập trung nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, mở rộng công suất và đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp quy mô lớn. Tỉnh tăng cường đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp, sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại nông sản.

Các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai công tác quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, bám sát định hướng phát triển vùng và yêu cầu thực tiễn sau hợp nhất, gắn quy hoạch với nhu cầu phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp và nông nghiệp giá trị cao.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, Thái Nguyên đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp chế tạo, điện tử, cơ khí, logistics, du lịch, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các khu công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái, trải nghiệm vùng trà; phát huy tiềm năng, lợi thế khu du lịch hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, tăng cường liên kết chuỗi du lịch vùng Việt Bắc với các vùng du lịch trọng điểm quốc gia, hướng tới xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm du lịch văn hóa-lịch sử-sinh thái của vùng và của cả nước.

Hồ Núi Cốc. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Thái Nguyên)

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các xã và các sở, ngành chức năng thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội; nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng nhà ở, nước sạch và dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trong Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ tỉnh vừa được tổ chức, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhấn mạnh một số công việc cụ thể cấp ủy, chính quyền tỉnh cần tập trung hoàn thành trong thời gian tới như sớm hoàn thành 2 tuyến cao tốc chiến lược kết nối Hà Nội-Thái Nguyên với Cao Bằng và Lạng Sơn; hoàn thành từ 2.500 đến 3.000 ha mặt bằng sạch để phát triển công nghiệp; tập trung xử lý chống ngập úng đô thị khu vực trung tâm tỉnh; triển khai hệ thống hạ tầng dọc tuyến đường liên kết vùng, kết nối với tỉnh Tuyên Quang và sớm lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án lớn, tạo cú hích tại khu vực hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể...

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, đồng bộ, bước sang năm mới, Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục chuyển động mạnh mẽ, tạo đột phá mới, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững, tương xứng với vai trò trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc./.

