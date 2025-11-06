Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 60 triệu USD vào các khu công nghiệp

Nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, từ nay cho đến hết năm, tỉnh Thái Nguyên tăng cường vận động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, phấn đấu thu hút thêm 60 triệu USD, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên và 3 dự án thuê đất tại Khu công nghiệp Sông Công II – diện tích 250 ha.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư hạ tầng triển khai các bước tiếp theo đối với các dự án: Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, Khu công nghiệp Yên Bình 3, Khu công nghiệp Thượng Đình, Khu công nghiệp Yên Bình 2... sớm khởi công Khu công nghiệp Phú Bình và Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thẩm định, giao đất, xác định giá đất để thu kịp thời tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách, đồng thời tăng cường thu các khoản thuế, phí, rà soát, xử lý nợ đọng, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025 theo kế hoạch....

Theo ông Lê Kim Phúc, Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên, trong 10 tháng qua, giá trị xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 25,5 tỷ USD, bằng 85,1% so với kế hoạch năm, ước tính cả năm 2025 đạt 30 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 19.700 tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán pháp lệnh, bằng 74,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao; trong đó; thu nội địa đạt gần 17.000 tỷ đồng, bằng 83% dự toán pháp lệnh, bằng 71,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.

Lũy kế 10 tháng của năm 2025, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.608 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 12.296 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 4.026 doanh nghiệp, cấp thành lập 1.236 đơn vị trực thuộc, số doanh nghiệp giải thể là 184 doanh nghiệp, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 491 doanh nghiệp.

Như vậy, đến thời điểm này. tỉnh có 14.247 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 194.286 tỷ đồng... Về thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách ngoài khu công nghiệp, tính chung 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư 95 dự án với tổng số vốn hơn 30.270 tỷ đồng...

Điểm nổi bật trong tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên từ đầu năm đến nay là các doanh nghiệp FDI hoạt động trong các khu công nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng tốt với tổng doanh thu ước đạt 25,9 tỷ USD, tăng 4,25% so với cùng kỳ và đạt 77,09% kế hoạch năm, xuất khẩu đạt 24,71 tỷ USD, tăng 6,9% so cùng kỳ và đạt 85,5% kế hoạch. Riêng hoạt động của 5 doanh nghiệp FDI lớn gồm: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung Electro-Mechanics Việt Nam, Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trina Solar Wafer Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sunny Opotech Việt Nam ước đạt doanh thu hơn 24 tỷ USD, xuất khẩu đạt 23,1 tỷ USD...

Đối với công tác thanh toán vốn đầu tư công, 10 tháng qua, toàn tỉnh đạt hơn 7.940 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 62% so với kế hoạch vốn được giao. Một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, mang tính liên vùng, sử dụng vốn đầu tư công đang được đẩy mạnh thi công, giải ngân vốn gồm: dự án tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể - Na Hang đã hoàn thành đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể (Km0-Km37), từ Km37 đến cuối tuyến đã đảm bảo mặt bằng thi công khoảng 36/39,5 km; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266 đã hoàn thành giai đoạn 1 và khởi công xây dựng giai đoạn 2 ngay trong tháng 11/2025); dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ (giai đoạn 1) đã thông xe kỹ thuật, đang hoàn thiện các hạng mục còn lại (tường chắn có cốt, thoát nước, hầm chui, cây xanh, vỉa hè....) đạt khối lượng 95%...

Riêng một số dự án đầu tư công lớn như: Sân vận động Thái Nguyên, trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên... cũng đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành ngay trọng quý IV/2025./.

