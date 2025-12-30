Tổng Bí thư: Đổi mới công tác đào tạo cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 bằng hình thức trực tiếp tại trung tâm Học viện kết hợp trực tuyến đến điểm cầu tại các Học viện trực thuộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hệ thống Học viện, các trường chính trị địa phương...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những nỗ lực to lớn, tinh thần trách nhiệm cao, sự cống hiến bền bỉ và đầy tâm huyết của toàn hệ thống Học viện trong năm 2025 - một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổng kết 40 năm Đổi mới, chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và định hình những nền tảng chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; nhấn mạnh không chỉ là tổng kết một năm công tác, mà còn là dịp rà soát, hiệu chỉnh tư duy, chuẩn bị về trí tuệ, đội ngũ và phương pháp hành động cho chặng đường phát triển sắp tới.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” là một chân lý đã được kiểm chứng qua suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là Trường Đảng Trung ương - nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tinh hoa lý luận của Đảng ta; đồng thời là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của đất nước, là địa chỉ đặc biệt tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, đan xen giữa thời cơ và thách thức, Học viện đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước. Trên cơ sở báo cáo của Học viện, lắng nghe các ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư nhận thấy trong năm 2025, Học viện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật trên cả ba trụ cột là nghiên cứu lý luận-tổng kết thực tiễn; tham mưu, tư vấn phục vụ hoạch định và tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Học viện và Hội đồng Lý luận Trung ương đã thể hiện rõ vai trò trung tâm, nòng cốt trong việc kết nối, tích hợp và phát huy sức mạnh của các các nhà khoa học, giáo sư, đội ngũ nghiên cứu lý luận, nhất là sau quá trình kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo các chủ trương của Trung ương, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức đã mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế, tái cấu trúc mô hình quản trị đào tạo và từng bước định hình hệ sinh thái tri thức mới trong toàn hệ thống Học viện; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nghiên cứu lý luận và đào tạo cán bộ.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò nòng cốt, chủ động và tinh thần trách nhiệm rất cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham gia chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nổi bật là việc tham gia thường trực Tổ biên tập Văn kiện và Tổ biên tập Tổng kết 40 năm đổi mới. Đây là những đóng góp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành các dự thảo văn kiện mang tầm vóc lịch sử - nơi kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời định hình tư duy chiến lược và đường hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo trong việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cán bộ trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc Học viện chủ động mở rộng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược cho một số đảng cộng sản, đảng cầm quyền đã góp phần làm sâu sắc hơn hoạt động đối ngoại Đảng, thể hiện trách nhiệm của một cơ quan đầu não về lý luận và đào tạo cán bộ của Đảng trong bối cảnh mới.

Đồng tình cao với những bài học kinh nghiệm đã được đưa ra trong báo cáo tổng kết, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận: Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội phải luôn gắn liền với đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp hành động. Lý luận chỉ thực sự có sức sống khi được nuôi dưỡng từ thực tiễn sinh động và quay trở lại dẫn dắt thực tiễn, coi thực tiễn là nguồn dữ liệu mở để tổng kết, khái quát và dự báo. Đào tạo cán bộ chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi xuất phát từ nhu cầu thực sự của Đảng, của đất nước và của chính người học, lấy hiệu quả thực thi sau đào tạo làm thước đo cao nhất. Bao trùm lên tất cả là việc gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa văn hóa Trường Đảng - nền tảng tinh thần được kết tinh từ kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm và sáng tạo.

Bước sang năm 2026, nhiệm vụ đặt ra đối với Học viện là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng với khát vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư đề nghị, Học viện phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn mà Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã xác định, đó là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Đây là những công trình có tầm vóc đặc biệt, đòi hỏi tư duy lý luận sâu sắc, phương pháp liên ngành và tầm nhìn dài hạn, thực sự trở thành nguồn tri thức chiến lược, có giá trị dẫn dắt nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức, mà là hình thành tổ hợp năng lực quản trị hiện đại, từ thiết kế chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro, dẫn dắt chuyển đổi số đến tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình đào tạo cần có năng lực dự báo, đi trước thực tiễn một bước; chuyển mạnh từ mô hình truyền thụ một chiều sang mô hình giảng viên-học viên cùng đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới; bảo đảm đào tạo không chỉ để “biết” mà để “làm," hướng tới các giá trị công và lợi ích của nhân dân.

Học viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách bài bản, có chọn lọc; ứng dụng công nghệ không nhằm thay thế trí tuệ con người, mà để nâng cao năng suất, chất lượng, giải phóng năng lực sáng tạo, tăng cường năng lực phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại, hiệu quả. Cùng với đó, phải đặc biệt coi trọng liêm chính học thuật, đề cao tính Đảng, tính khoa học và tính thực tiễn trong mọi sản phẩm.

Tổng Bí thư lưu ý, dành sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước, coi đây là nền tảng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; tăng cường liên kết, chia sẻ chương trình, phương pháp đào tạo và hạ tầng số; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn đào tạo với thực tiễn địa phương và yêu cầu quản trị hiện đại.

Học viện đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm; phát huy ngoại giao học thuật, nâng cao vị thế học thuật của Học viện và uy tín của Đảng ta trên trường quốc tế; coi trao đổi lý luận và đào tạo lãnh đạo cấp cao với một số đảng cộng sản, đảng cầm quyền là một trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng.

Học viện chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên gia trẻ, nhân tài. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ phù hợp; tạo môi trường học thuật lành mạnh, khuyến khích sáng tạo, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo điều kiện để đội ngũ trẻ được rèn luyện, thử thách và trưởng thành.

Trước những yêu cầu và khát vọng của kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư tin tưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trí tuệ tập thể và tinh thần đổi mới, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

