Bộ Công Thương rà soát, tháo gỡ vướng mắc chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông báo 10285/BCT-TCСВ về triển khai các nhiệm vụ tại thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ số 711/TB-VPCP ngày 20/12/2025.

Theo đó, thực hiện thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 20/12 về việc rà soát tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, Bộ Công Thương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; khẩn trương rà soát cụ thể việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với nhiệm vụ đã được nêu tại công văn số 174/CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công văn số 9768/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, làm rõ những nhiệm vụ đã thực hiện, những nhiệm vụ đang triển khai hoặc chưa thực hiện để tập trung sửa đổi, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Bộ Công Thương giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ, tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp đầu mối hướng dẫn, đôn đốc địa phương rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch trong lĩnh vực Công Thương của tỉnh, thành phố phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Ngoài ra, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp tục tham mưu thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm liên thông, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, xóa vùng "lõm sóng," khắc phục tình trạng gián đoạn trong kết nối giữa các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực và gián đoạn đường truyền xử lý hồ sơ công việc giữa địa phương với các bộ, ngành.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đề nghị Cục Điện lực, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, xóa vùng "lõm điện" đảm bảo đúng theo các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và nghiêm túc thực hiện theo Công văn số 9768/BCT-TCCB ngày 9/12/2025 của Bộ Công Thương đã ban hành.

Vụ Tổ chức cán bộ, tiếp tục đẩy nhanh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực, lưu ý các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ./.

