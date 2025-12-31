Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Saudi Arabia và Philippines chào từ biệt

Chiều 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia và Đại sứ Philippines đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Saudi Arabia là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông; hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong mục tiêu phát triển, các giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Saudi Arabia tại khu vực và trên thế giới, đặc biệt là những nỗ lực trung gian, hòa giải, đóng góp trách nhiệm vào việc thúc đẩy hòa bình và giải quyết các vấn đề lớn của khu vực.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển nổi bật của Saudi Arabia trong thời gian qua, nhất là quá trình triển khai hiệu quả Chiến lược “Tầm nhìn 2030,” hướng tới xây dựng đất nước trở thành trung tâm thương mại, tài chính, hàng không và du lịch hàng đầu khu vực và thế giới.

Vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ, quan hệ hợp tác Việt Nam-Saudi Arabia đã đạt nhiều bước tiến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai đúng hạn, hiệu quả; hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối doanh nghiệp có chuyển biến rõ rệt với kim ngạch thương mại song phương giai đoạn 2023-2025 tăng trung bình 7-8% mỗi năm và đang hướng tới mục tiêu đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần hướng tới việc thiết lập khuôn khổ hợp tác ở tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mức độ tin cậy chính trị giữa hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thông qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và Hoàng Thái tử Saudi Arabia sớm thăm Việt Nam; mong muốn, với những tình cảm và kinh nghiệm sâu sắc về Việt Nam, Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất của Quốc vương và Hoàng Thái tử Saudi Arabia tới Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam; cảm ơn Chủ tịch nước, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành và nhân dân Việt Nam đã hợp tác, hỗ trợ Đại sứ quán, doanh nghiệp, cộng đồng người Saudi Arabia tại Việt Nam trong thời gian vừa qua; nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ đó phản ánh mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng được tăng cường.

Cho biết trong thời gian công tác tại Việt Nam, một đất nước có bề dày lịch sử truyền thống và nền văn hóa tuyệt vời, có sức phát triển mạnh mẽ là một vinh dự lớn lao, Đại sứ Saudi Arabia khẳng định luôn tự hào về tiến triển tốt đẹp mối quan hệ giữa hai nước trong những năm qua, nhất là quan hệ kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân không ngừng được tăng cường.

Chứng kiến những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo và sự phát triển năng động của Việt Nam, Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được và tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác lên một tầm cao mới với khuôn khổ mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn.

Tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Philippines trong những năm qua.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Philippines trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Philippines trong khả năng của mình, trên tinh thần Đối tác Chiến lược và đoàn kết ASEAN, nhằm sớm giúp người dân ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Philippines là hai thành viên chủ động, tích cực của ASEAN, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và quan tâm chung ở khu vực; quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng thực chất; hợp tác kinh tế-thương mại tăng trưởng mạnh mẽ; hợp tác quốc phòng-an ninh được triển khai tích cực; giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng; đồng thời hai nước cũng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nêu rõ trong thời gian tới, quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước cần tiếp tục được tăng cường, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao; mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh trao đổi thương mại để sớm đưa kim ngạch trao đổi song phương lên mức cao hơn trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, góp phần duy trì vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, cũng như thúc đẩy đoàn kết và thống nhất trong ASEAN.

Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Đại sứ quán và mối quan hệ hai nước, đạt được những thành tựu quan trọng; cảm ơn những lời thăm hỏi, chia sẻ chân thành của Chủ tịch nước đối với nạn nhân thiên tai ở Philippines trong thời gian qua.

Nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippines đến Việt Nam vào tháng 1/2024 và hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre khẳng định, thông qua chuyến thăm, hai nước đã tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp, tăng cường hoạt động tiếp xúc cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân...

Khẳng định Philippines luôn cam kết duy trì ASEAN đoàn kết, giữ vai trò trung tâm, Đại sứ mong muốn Việt Nam ủng hộ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines trong năm 2026 và cùng nhau duy trì đoàn kết trong ngôi nhà chung ASEAN./.

