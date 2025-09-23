Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Saudi Arabia lên tầm cao mới

Tối 23/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Saudi Arabia ở Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 95 Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia, Ngày thống nhất và thành lập Vương quốc (23/9/1932) dưới sự lãnh đạo của vị Vua lập quốc Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud.

Tới dự, phát biểu chúc mừng Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết ngày kỷ niệm lần thứ 95 Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia không chỉ là khoảnh khắc tự hào của nhân dân Saudi Arabia mà còn là dịp để bạn bè trên toàn thế giới ghi nhận hành trình đáng ghi nhận của dân tộc Saudi Arabia.

Trong những thập kỷ qua, Saudi Arabia đã nổi lên như một trụ cột của sự ổn định, một tiếng nói trí tuệ trong các vấn đề quốc tế và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, trong thời gian gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Saudi Arabia đã ngày càng sâu sắc và thực chất hơn.

Đối với Việt Nam, Saudi Arabia không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn là một người bạn chân thành, chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau, lợi ích chung và tiềm năng hợp tác to lớn.

Quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển mạnh mẽ trong thương mại, đầu tư và hợp tác lao động.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng quan hệ đối tác hai nước có thể tiến xa hơn nữa, khai phá tiềm năng to lớn hơn nữa và mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên, đưa quan hệ song phương nâng lên một tầm cao mới, xứng đáng với sự tin tưởng, thiện chí và những cơ hội to lớn mà hai quốc gia cùng chia sẻ.

Việt Nam và Saudi Arabia có vị thế thuận lợi để trở thành cầu nối giữa hai khu vực năng động: ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), góp phần thúc đẩy kết nối khu vực mạnh mẽ hơn, thúc đẩy giao lưu kinh tế và đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng trên khắp châu Á và Trung Đông.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-GCC lần thứ nhất đã được triệu tập vào tháng 10/2023, tiếp theo là Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai vào tháng 5/2024, đều ghi dấu sự tham gia tích cực của hai nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dhalwy cho biết chủ đề của kỷ niệm Quốc khánh Saudi Arabia năm 2025 là “Tự hào về bản sắc chúng ta,” là lời nhắc nhở sâu sắc rằng sức mạnh lớn nhất của Vương quốc Saudi Arabia không nằm ở tài nguyên hay thành tựu vật chất mà ở chính con người Saudi Arabia.

Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dhalwy phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam)

Trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030 và dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Vương quốc, Saudi Arabia đã đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đầu tư và phát triển cộng đồng; tiến độ hoàn thành các mục tiêu đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng: 93% các chỉ số đã được hoàn thành hoặc đang đi đúng hướng, và 85% các sáng kiến đã được thực hiện hoặc đang triển khai theo kế hoạch...

Bên cạnh đó, Saudi Arabia đang tích cực chuẩn bị đăng cai Triển lãm World Expo 2030 và Giải vô địch World Cup 2034.

Trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dhalwy nêu rõ những năm gần đây, hai bên đã tích cực trao đổi đoàn các cấp và tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc hiệu quả, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, đồng thời tăng cường kết nối hai khu vực GCC và ASEAN.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế cũng được coi là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác đang ngày càng phát triển giữa hai nước. Saudi Arabia hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, với kim ngạch thương mại song phương tăng 53% từ khoảng 2 tỷ USD năm 2021 lên hơn 3 tỷ USD năm 2024.

Bên cạnh đó, du lịch - lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Trong những tháng qua, số lượng du khách từ Saudi Arabia đến Việt Nam đã đạt trên 10.000 lượt, phản ánh mối quan hệ hữu nghị đang phát triển tốt đẹp giữa hai quốc gia./.

