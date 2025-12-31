Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị phân công đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hà Thị Nga bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị phân công đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Nêu rõ đây là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, đòi hỏi bản thân phải không ngừng nỗ lực để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Nga khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Hà Thị Nga mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm phối hợp của Văn phòng Trung ương Đảng, các ban xây dựng Đảng Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đối với các hoạt động của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Hà Thị Nga cũng mong muốn đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy, các đảng bộ trực thuộc, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban tham mưu giúp việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới./.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TW Đảng Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng tập thể Lãnh đạo Văn phòng TW Đảng và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.