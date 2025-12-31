Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh công bố Quyết định số 2629-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, công bố Quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá ông Lê Hải Bình là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ môi trường Bộ Ngoại giao, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đối ngoại, tư tưởng, văn hóa; đồng thời là cán bộ có sự gắn bó mật thiết với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực công tác.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị ông Lê Hải Bình tiếp tục phát huy truyền thống tự hào hơn 75 năm xây dựng và phát triển của Học viện; nhanh chóng nắm bắt các tư duy tiếp cận mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng nhà trường là nền tảng, học viên là trung tâm, giải quyết vấn đề thực tiễn là then chốt, đẩy mạnh đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường tương tác, chia sẻ và cùng kiến tạo tri thức, chuyển mạnh từ "quản lý" sang "quản trị phát triển," đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cùng với đó, với kiến thức, kinh nghiệm của mình, tân Phó Giám đốc Học viện sẽ tham gia sâu vào công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị, phục vụ các nhiệm vụ lớn của Đảng, nhất là tổng kết 40 năm đổi mới, 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng tầm nhìn, cương lĩnh phát triển mới cho đất nước trong giai đoạn tới. Đồng thời, tăng cường công tác tư vấn chính sách cho địa phương, bộ, ngành; làm rõ các điểm mới trong văn kiện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Học viện trở thành "Trường Đảng mẫu mực," "Trường Đảng Trung ương mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh" theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư; trong đó đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh quản trị và phát huy vai trò tiên phong của Học viện trên các lĩnh vực được Đảng, Nhà nước giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hải Bình trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị; bày tỏ quyết tâm, nỗ lực sớm cùng Ban Giám đốc và Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trí tuệ tập thể và tinh thần đổi mới, góp phần xây dựng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Giám đốc Học viện khẳng định sẽ luôn nỗ lực tận tâm, tận lực học hỏi, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Học viện theo đúng định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Lê Hải Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo của lãnh đạo Học viện, các thầy, cô giáo và đồng nghiệp để sớm hòa nhập, đóng góp hiệu quả vào mọi mặt công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

