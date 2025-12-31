Chính trị

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành nông nghiệp và môi trường

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường.

ttxvn-thu-tuong-du-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-du-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-2.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình bày Báo cáo tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-du-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
