Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành nông nghiệp và môi trường

Sự lãnh đạo của Quốc hội cùng các cơ quan khác đã góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước và kể từ khóa VI (1976-1981), Quốc hội trở thành Quốc hội chung của cả nước Việt Nam thống nhất.