Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tới dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã công bố Quyết định số 2839/QĐ-TTg ngày 3/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cũng công bố Quyết định số 122/QĐ/ĐU ngày 31/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ luật và cử nhân lịch sử.

Đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Thanh niên Trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX...

Từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2016, đồng chí là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 1/2016 đến tháng 12/2017, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2021, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 7/2021, đồng chí giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và sau đó là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại lễ công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và năng lực cao, được đào tạo bài bản. Đồng chí có 35 năm kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn khẳng định năng lực lãnh đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính mong muốn đồng chí Lâm Thị Phương Thanh tiếp tục nỗ lực, phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm công tác; cùng tập thể lãnh đạo Bộ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, tạo ra những thành công mới, thành quả vững chắc, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành và của đất nước./.

