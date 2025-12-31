Đồng chí Dương Trung Ý giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thôi giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định: Chỉ định đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công đồng chí Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ Chính trị cũng thống nhất quyết định điều động, phân công đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá, đồng chí Dương Trung Ý là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và trải qua nhiều cương vị công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, có bản lĩnh chính trị, có nền tảng lý luận chính trị và tư duy khoa học, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí Cộng sản đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Tạp chí Cộng sản là cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí đã có nhiều nỗ lực, cố gắng bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đa dạng hóa sản phẩm báo chí và phương thức truyền thông, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn 95 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Tạp chí Cộng sản sẽ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng.

Đồng chí Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Trung Ý nhấn mạnh được Bộ Chính trị tin tưởng, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong bối cảnh Đảng ta đang thực hiện các quyết sách, chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới tư duy lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên cương vị được giao, tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định sẽ tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh chính trị của tập thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Tạp chí; cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí tập trung thực hiện tốt các định hướng lớn theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tạp chí nhiệm kỳ 2025-2030 và các chương trình, kế hoạch công tác của Tạp chí.

Cùng với đó, giữ vững mục đích, tôn chỉ, bảo đảm Tạp chí Cộng sản luôn thực sự là ngọn cờ tư tưởng lý luận của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và dẫn dắt tư duy lý luận chiến lược của Đảng, kiên định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tình cảm, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bám sát nội dung các văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những vấn đề lớn, mới, khó của công cuộc đổi mới; kịp thời luận giải cơ sở khoa học cho các quyết sách, chiến lược của Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, phát triển đồng bộ các ấn phẩm của Tạp chí và các sản phẩm truyền thông lý luận hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên của Tạp chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận chuyên sâu, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, văn minh.

Đồng chí Dương Trung Ý sinh năm 1971; quê ở Bắc Ninh. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Bí thi Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học. Từ tháng 9/2020, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh./.

