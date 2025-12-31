Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025.

Quyết liệt triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Từ ngày 1/7/2025, sau sắp xếp Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành 18 quyết định bổ nhiệm cấp vụ trưởng và tương đương; 124 quyết định bổ nhiệm cấp phó vụ trưởng và tương đương tại các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan; hơn 400 quyết định tiếp nhận, điều động công chức, viên chức tại các ban, đơn vị.

Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 1.613 người. Số lượng người làm việc tại 26/30 Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương có 568 nhân sự hưởng lương ngân sách nhà nước.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành các quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 52 tỉnh, thành phố trong diện sáp nhập; quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 22 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập); quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, hợp nhất.

Các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh đều xây dựng và thành lập các ban chuyên môn theo hướng dẫn tại Quy định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó có 30 tỉnh, thành phố thành lập 10 ban; 3 tỉnh, thành phố thành lập 9 ban (Huế, Lai Châu, Lạng Sơn); 1 tỉnh thành lập 11 ban (Đồng Nai); một số tỉnh thành lập 2 ban tham mưu công tác Công đoàn tại địa phương (Ban Công tác Công đoàn; Ban Công đoàn khu công nghiệp).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tham mưu cho Ban Thường vụ cùng cấp ban hành quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã sau sáp nhập; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực của 3.321 xã, phường, đặc khu đảm bảo đúng tiến độ, thời gian để triển khai vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo quy định và đã đi vào hoạt động ổn định.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ hiệu quả, đúng đối tượng

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 1.368.915 người dân và 17.125 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ qua các tài khoản và trực tiếp tại 2 điểm tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.270,675 tỷ đồng. Trong đó kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản) là 1.265,905 tỷ đồng; sản phẩm hỗ trợ tương đương là 4,77 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.910 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao 20 tỷ đồng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trên cơ sở thiệt hại thực tế, đề xuất và kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tham mưu, phối hợp tổ chức các đoàn thăm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 12 tỉnh, thành phố; phân bổ 10 đợt với kinh phí cho Ban Vận động cứu trợ của 23 tỉnh, thành phố với số kinh phí là 828,882 tỷ đồng; phân bổ các sản phẩm hỗ trợ 8 tỉnh, thành phố là 5,25 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” trên phạm vi cả nước, trong năm 2025, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đã vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng Nhà “Đại đoàn kết” tặng cho đồng bào nghèo,gia đình gặp khó khăn về nhà ở với tổng số 334.234 căn nhà trị giá gần 24.762 tỷ đồng.

Trong đó, xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn, gồm: 39.981 căn nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ (xây mới 14.660 căn, sửa chữa 25.321 căn); 62.230 căn nhà ở từ 2 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây mới 46.998 căn, sửa chữa 15.232 căn); 232.023 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Chương trình phát động và hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác (xây mới 193.652 căn, sửa chữa 38.371 căn).

Bên cạnh nguồn kinh phí huy động được, Chương trình còn huy động được 2.738.754 ngày công lao động với 454.318 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trên phạm vi cả nước, từ đó góp phần hoàn thành phong trào trước thời hạn 5 năm 4 tháng theo mục tiêu của Nghị quyết Trung ương khóa XIII về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong chăm lo cho đoàn viên, hội viên và những người yếu thế trong xã hội, như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam huy động mạnh mẽ nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng," “Bữa cơm Công đoàn”; các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quyên góp gần 35 tỷ đồng ủng hộ “Ngày vì người nghèo," chăm lo các gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân, người yếu thế; Trung ương Hội Nông dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn kịp thời hỗ trợ hội viên, đoàn viên của mình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tổ chức lấy ý kiến góp ý trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 18/11/2025, đã có 527.764 ý kiến đóng góp trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các cấp Công đoàn thông qua “Diễn đàn Đảng với công nhân-công nhân với Đảng đóng góp hơn 630.000 lượt ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hơn 232.000 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam gửi hơn 277.500 ý kiến góp ý gửi về từ hơn 18.500 hội nghị, 2.185 hội thảo, tọa đàm, cùng hàng chục nghìn ý kiến bằng văn bản và thư điện tử…

Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân đã tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các khối diễu hành Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam quy tụ được sự tham gia của các dân tộc, tôn giáo, công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức, kiều bào… đã tạo được điểm nhấn trong hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Không gian trưng bày với chủ đề “Kiến tạo, phát triển” tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã mang đến những hình ảnh sinh động về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội qua từng giai đoạn lịch sử và những đóng góp tích cực trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung và đề xuất sửa đổi các quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 (3/5 điều gồm Điều 9, Điều 10, Điều 84) liên quan trực tiếp tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức lấy ý kiến toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Tính đến ngày 28/5/2025, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức 61.791 hội nghị lấy ý kiến. Tổng số ý kiến góp ý vào toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị quyết là 51.192.334 ý kiến (trong đó có 2.592.002 ý kiến của tổ chức và 48.600.332 ý kiến của cá nhân). Có 49.918.935 ý kiến tán thành (chiếm 98,9%) đối với dự thảo Nghị quyết, 615.420 ý kiến tán thành và đề nghị sửa đổi, hoàn thiện hơn (chiếm 1,1%) đối với dự thảo Nghị quyết.

Xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (1 luật sửa 4 luật) và tham gia xây dựng, góp ý, phản biện, hoàn thiện các đề án, chiến lược, văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các khu dân cư trên cả nước một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết, sự chung sức đồng lòng, ý Đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng, góp phần đưa đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc

Ngày hội năm nay đã có 28 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự ở 27 điểm (xã, phường, khu dân cư) thuộc 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo thống kê, cả nước có 81.475 khu dân cư tổ chức Ngày hội, đạt 90,02%, với hơn 38,2 triệu lượt người tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên địa bàn dân cư phường Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong đó, hơn 61.600 khu dân cư tổ chức đầy đủ cả phần Lễ và phần Hội (chiếm 72,6%) và hơn 61,05% khu dân cư tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết." Tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, với sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, Ngày hội là dịp để động viên, chia sẻ, gắn kết bà con cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 - Tạo nên dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tính đến ngày 15/12/2025, 100% số xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị-xã hội; đến ngày 31/12/2025, 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam, Đại hội Hội nông dân Việt Nam, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ hoàn thành công tác tổ chức Đại hội cấp tỉnh.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong việc tham gia các tuyến bài nổi bật, tâm huyết hưởng ứng Giải báo chí do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phát động

Vinh danh 44 tác phẩm xuất sắc tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025; 45 tác phẩm xuất sắc tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III-năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930-2025); tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2025; Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi báo chí “Tỏa sáng hào khí cách mạng tháng Tám."

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Triển khai Đề án chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW với những điểm nhấn nổi bật, tạo sức chuyển biến mạnh mẽ

Năm 2026, đánh dấu sự ra đời và vận hành nhiều hệ thống thông tin dùng chung quan trọng phục vụ công tác Mặt trận và các đoàn thể: Nền tảng “Mặt trận số” nổi bật là Cổng mặt trận số 24/7 - tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất; Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp lần đầu tiên được triển khai liên thông từ cấp Trung ương đến cấp xã trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; Hệ thống thông tin Quản lý đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở; Hệ thống Quản lý công tác giám sát và phản biện xã hội; Hệ thống theo dõi, thu thập thông tin trên internet đã thể hiện rõ nét tinh thần “Gần dân-gần cơ sở-gần không gian số”…

Các tổ chức chính trị-xã hội triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; tích cực tham gia hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tham gia rà soát, cấp đổi thẻ đảng viên theo mẫu mới; những mô hình sáng tạo như “Chi hội số," “Gia đình số," “Chợ 4.0," “Mỗi phụ nữ - một danh tính số” được triển khai khắp các địa phương, làm thay đổi thói quen tiếp cận thông tin, dịch vụ công và kết nối cộng đồng…

Hoạt động đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội với các tổ chức trên thế giới

Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ ba tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng được triển khai nhằm khẳng định vị thế, uy tín của các tổ chức chính trị-xã hội trên trường quốc tế.../.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bảo đảm thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Qua các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia tổ chức tốt các bước, các công việc để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.