Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines

Chiều 26/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Irineo C.Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines nhân dịp sang đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7.

Chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Philippines (21/12/1935 - 21/12/2025), Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng Lực lượng vũ trang Philippines sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ chia sẻ với Chính phủ, nhân dân và Lực lượng vũ trang Philippines trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong các trận động đất và bão lũ vừa qua; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, sự tham gia tích cực của Lực lượng vũ trang Philippines, đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm ổn định.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Philippines là hai nước chung đường biên giới trên biển, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích chiến lược. Gần 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, quan hệ song phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân. Lãnh đạo cấp cao hai nước đều bày tỏ coi trọng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Philippines, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C.Espino khẳng định Philippines coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang chúc mừng Philippines đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2026; khẳng định Việt Nam ủng hộ và tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt cương vị đầy trọng trách của mình, góp phần tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Đại tướng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Philippines thời gian qua trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn; duy trì các cơ chế hợp tác; đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác giữa các quân, binh chủng và lực lượng thực thi pháp luật trên biển; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương do ASEAN dẫn dắt…

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Philippines đã cử các đoàn cấp cao sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 diễn ra vào tháng 12/2024.

Chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C.Espino khẳng định Philippines coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Ông Irineo C.Espino thông báo với Đại tướng Phan Văn Giang kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7 vừa diễn ra trước đó; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, sâu sắc hơn.

Đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng; tham vấn giữa các quân, binh chủng; giao lưu sĩ quan trẻ, sĩ quan cấp cao; hợp tác đào tạo cán bộ; quân y; hậu cần; công nghiệp quốc phòng; tìm kiếm cứu nạn; an ninh mạng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Ngoài ra, hai bên duy trì tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, hội nghị quân sự - quốc phòng đa phương trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines; kiên trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông./.