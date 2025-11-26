Vụ cháy chung cư ở Hong Kong khiến 4 người thiệt mạng

Hỏa hoạn tại khu chung cư ở quận Tai Po vào chiều 26/11 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Đám cháy được ghi nhận vào lúc 14h51 theo giờ địa phương, nhanh chóng lan qua hệ thống giàn giáo bằng tre dựng bên ngoài tòa nhà và khiến nhiều cư dân mắc kẹt. Video trực tiếp tại hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà.

Lực lượng chức năng cho biết trong số những người thiệt mạng có một lính cứu hỏa. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Chung cư có đám cháy thuộc tổ hợp Wang Fuk Court gồm 8 tòa nhà, với gần 2.000 căn hộ. Một số tòa nhà lân cận cũng đang được bao phủ giàn giáo tre, gây khó khăn cho công tác kiểm soát và dập lửa.

Do ảnh hưởng của đám cháy, Sở Giao thông Vận tải Hong Kong đã phong tỏa toàn bộ đoạn đường cao tốc Tai Po, đồng thời điều chỉnh phân luồng giao thông của nhiều tuyến xe buýt trong khu vực.

Quận Tai Po nằm ở phía Bắc Hong Kong, thuộc khu Tân Giới và gần với thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục./.

Hỏa hoạn tại chung cư ở Hong Kong, nhiều người mắc kẹt Một vụ cháy dữ dội đã bùng phát tại khu chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong, lan nhanh sang hệ thống giàn giáo tre bao quanh tòa nhà, khiến nhiều người mắc kẹt và ít nhất một nạn nhân bị bỏng nặng.