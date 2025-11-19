Cháy lớn tại khu dân cư ở Nhật Bản, hơn 170 người phải sơ tán

Sáng 19/11, chính quyền thành phố Oita, phía Tây Nam của Nhật Bản, cho biết một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu dân cư của thành phố này, khiến hơn 170 người phải sơ tán.

Một cụ ông, hơn 70 tuổi, đang mất tích sau vụ việc.

Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát tại khu dân cư gần cảng cá Saganoseki, ở thành phố Oita, tỉnh cùng tên Oita, vào chiều tối 18/11.

Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo cháy vào 17h45 (giờ địa phương, tức 15h45 theo giờ Việt Nam). Do gió mạnh, ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các khu rừng gần đó. Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 170 ngôi nhà và các công trình khác. Hơn 170 người đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa trong suốt 12 giờ qua. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Oita đã quyết định áp dụng luật cứu trợ thiên tai cho thành phố, qua đó cho phép chính quyền trung ương và tỉnh chi trả các chi phí cần thiết, trong đó có chi phí trú ẩn cho người dân.

Chính quyền tỉnh cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm ứng phó vụ việc.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, cũng như tìm kiếm người mất tích./.

