Hỏa hoạn thảm khốc tại Kazakhstan, nhiều người thiệt mạng

12 người trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ cháy một nhà riêng ở làng Algabas, thuộc huyện Zhetysai, vùng Turkestan.

Ngày 18/11, Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp vùng Turkestan của Kazakhstan cho biết 12 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ cháy một nhà riêng ở miền Nam nước này.

Theo hãng thông tấn Kazinform, hỏa họa bùng phát tại một căn nhà dân sinh 2 tầng ở làng Algabas, thuộc huyện Zhetysai, vùng Turkestan.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng kiểm soát đám cháy và tìm thấy thi thể của 12 người tại hiện trường. Có 3 người được đưa ra khỏi ngôi nhà trong tình trạng bất tỉnh và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chính quyền khu vực đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để làm rõ nguyên nhân và điều tra toàn bộ vụ việc./.

