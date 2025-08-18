Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Nga, hàng trăm người thương vong

Hãng tin nhà nước RIA của Nga ngày 18/8 đưa tin ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 134 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một cơ sở sản xuất ở Vùng Ryazan, miền Trung nước Nga.

Hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được công bố.

Vụ hỏa hoạn này diễn ra ít ngày sau khi xảy ra vụ cháy tại một nhà máy ở huyện Shilovsky, tỉnh Ryazan ở phía Tây của nước này.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, 5 người thiệt mạng và 112 người bị thương trong vụ cháy.

Theo hãng thông tấn TASS, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 10 giờ 30 sáng 15/8 theo giờ địa phương (khoảng 14h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại xưởng sản xuất của nhà máy ở huyện nói trên.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 người mắc kẹt trong đống đổ nát. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế địa phương để điều trị./.

