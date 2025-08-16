Cháy nhà máy tại Nga khiến 5 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, 5 người thiệt mạng và 112 người bị thương sau vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 15/8 tại một nhà máy ở huyện Shilovsky, tỉnh Ryazan ở phía Tây của nước này.

Theo hãng thông tấn TASS, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 10h30 sáng 15/8 theo giờ địa phương (khoảng 14h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại xưởng sản xuất của nhà máy ở huyện nói trên.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 người mắc kẹt trong đống đổ nát. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế địa phương để điều trị.

Toàn bộ công nhân nhà máy đã được sơ tán. Sự cố không gây nguy hiểm cho các khu dân cư xung quanh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một trung tâm chỉ huy khẩn cấp đã được thiết lập tại hiện trường, huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp cùng nhiều phương tiện tham gia dập lửa.

Sau đó, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo khoảng 350 nhân viên cứu hộ và chuyên gia ứng cứu khẩn cấp cùng hơn 80 phương tiện chuyên dụng tham gia khắc phục hậu quả.

Thống đốc tỉnh Ryazan, ông Pavel Malkov, đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo ban bố tình trạng khẩn cấp ở cấp thành phố./.

