Hàn Quốc điều 60 xe cứu hỏa chữa cháy tại trung tâm hậu cần thời trang

Một vụ cháy lớn đang xảy ra tại Trung tâm Thời trang E-Land ở thành phố Cheonan, thuộc tỉnh Nam Chungcheong của nước này.

Thông tin ban đầu cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 6h sáng 15/11 (theo giờ địa phương, tức 4h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam) ở các tầng trên của tòa trung tâm hậu cần thời trang E-land, buộc cơ quan cứu hỏa phải nâng mức độ cảnh báo lên cấp độ 2.

Lực lượng chức năng đã điều động khoảng 60 xe cứu hỏa và 130 nhân viên đến hiện trường để dập lửa. Cho đến hiện tại chưa có báo cáo về thương vong. Tuy nhiên, trung tâm hậu cần này là nơi tập trung số lượng lớn quần áo và các vật dụng dễ cháy, khiến việc dập lửa trở nên khó khăn.

Thành phố Cheonan đã gửi tin nhắn cảnh báo thảm họa tới người dân các khu vực lân cận, kêu gọi người dân di chuyển ra xa đám cháy để tránh khói bụi. Giao thông tạm thời bị hạn chế ở một số khu vực.

Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát và cơ quan cứu hỏa sẽ tiến hành điều tra tại chỗ để xác định chính xác nguồn gốc và nguyên nhân của vụ cháy./.

