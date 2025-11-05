Cháy viện dưỡng lão ở Bosnia và Herzegovina, ít nhất 10 người thiệt mạng

Tối 4/11 theo giờ địa phương, tức sáng 5/11 theo giờ Việt Nam, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một viện dưỡng lão ở thành phố Tuzla, miền Bắc Bosnia và Herzegovina, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Theo thông báo của viện, ngọn lửa bùng phát khoảng 20h45 ngày 4/11 (giờ địa phương, tức 2h45 ngày 5/11 theo giờ Việt Nam) và nhanh chóng lan rộng. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy sau khoảng 1 giờ.

Đài truyền hình liên bang Bosnia (Federalna TV) đưa tin ít nhất 3 người bị thương đang được điều trị tích cực.

Người phát ngôn Bệnh viện lâm sàng Đại học Tuzla, bà Ersija Aščerić Mujedinović, cho biết nhiều bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, hiện đang được điều trị tại các khoa nội, hồi sức tích cực và cấp cứu.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này./.

