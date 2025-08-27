Đám cháy lớn tại cảng Hamburg của Đức khiến ít nhất 10 người bị thương

Thế giới

Gần một ngày sau khi đám cháy lớn bùng phát tại cảng Hamburg, hơn 120 lính cứu hỏa vẫn túc trực kiểm soát đám cháy trong khi nguy cơ nổ bình gas khiến công tác dập lửa và điều tra gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường đám cháy tại cảng Hamburg. (Ảnh: DPA)
Gần một ngày sau khi một đám cháy lớn bùng phát tại cảng Hamburg, lực lượng cứu hỏa Đức mới khống chế được đám cháy lớn nhất tại hiện trường, trong khu vực chính của nhà kho.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các nhà điều tra công bố kết quả ban đầu cho biết vụ cháy bắt đầu vào chiều 25/8, nghi do một ôtô bốc cháy bên trong kho chứa bình gas, dẫn tới các vụ nổ làm văng bình gas hàng trăm mét và gây nhiều đám cháy phụ.

Ít nhất 10 người bị thương, trong đó có một trường hợp nguy kịch và ba nhân viên cứu hỏa.

Đám cháy đã thiêu rụi và làm sập một phần nhà kho, với khoảng 120 lính cứu hỏa vẫn túc trực tại hiện trường để kiểm soát các điểm cháy âm ỉ.

Nguy cơ nổ bình gas vẫn hiện hữu, khiến công tác dập lửa và điều tra gặp nhiều khó khăn do khí độc và nguy hiểm tại hiện trường.

Trước đó, cột khói đen dày đặc xuất hiện trên bầu trời Hamburg, buộc hàng trăm lính cứu hỏa sơ tán người dân. Toàn bộ khu vực xung quanh cảng hiện vẫn bị phong tỏa./.

