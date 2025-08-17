Đời sống

Hàn Quốc: Cháy tòa chung cư tại thủ đô Seoul gây thương vong

Nguyễn Hằng
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Theo hãng tin Yonhap, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa căn hộ chung cư ở thủ đô Seoul của nước này ngày 17/8.

Đám cháy bắt đầu bùng phát tại tòa 14 của tòa nhà cao 20 tầng tại phường Mapo, phía Tây Seoul, buộc khoảng 80 cư dân phải sơ tán.

Cơ quan cứu hỏa cho biết đã huy động 228 nhân viên và 76 phương tiện để dập lửa sau khi nhận được báo cáo về khói đen bốc lên từ tòa nhà.

Theo cơ quan cứu hỏa, hệ thống phun nước chữa cháy không được lắp đặt trên tầng 14 - nơi đám cháy bùng phát. Nhà chức trách đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc./.

