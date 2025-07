Cấp tập rà soát an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa làm 8 người thiệt mạng, các địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương rà soát, tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại toàn bộ khu dân cư, đặc biệt là nhà ở trong hẻm sâu, khu nhà trọ, cư xá, chung cư.

Ghi nhận tại phường Phú Thuận, ngày 11/7, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập các tổ công tác gồm lực lượng Công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, trật tự đô thị... để phát tờ rơi tuyên truyền và kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, chung cư, nhà trọ cho thuê, nhà cao tầng trên địa bàn. Qua đó, các tổ công tác cũng kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy ở từng cơ sở.

Ông Nguyễn Tuấn Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận cho biết, trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó của người dân.

“Địa phương đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa, làm sao để người dân kịp thời ứng phó trước khi xảy ra cháy, nổ để tránh những hậu quả đáng tiếc nếu có. Đối với các hộ dân đã lắp đặt “chuồng cọp” ở ban công hoặc bít những lối đi, lối thoát hiểm thì phường sẽ tuyên truyền, vận động tháo dỡ,” ông Khải chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Ngọc Nhơn, là chủ nhà trọ ở phường Phú Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: "Hiện nhà tôi đang cho thuê 4 phòng trọ, gia đình đã bố trí, lắp đặt cầu thang bộ riêng để khi có sự cố xảy ra thì người thuê phòng có thể kịp thời thoát nạn. Ngoài ra, gia đình trang bị thêm nhiều bình chữa cháy. Hàng ngày gia đình tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người thuê trọ phải quan tâm đến các thiết bị điện, quạt máy... mỗi khi ra ngoài phải tắt điện để cho an toàn."

Người dân thuê thợ tháo dỡ công trình lấn chiếm trái phép tại chung cư Độc Lập. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Chung cư Jamona City, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh có 2 tháp chung cư với 1.250 căn hộ, tổng số cư dân 6.573 người. Để làm tốt công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là việc phòng ngừa, Ban quản lý chung cư đã thường xuyên tổ chức tổ chức huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ phòng cháy, cách thoát hiểm, thoát nạn cho cư dân tại đây. Đồng thời kiểm tra, tuyên truyền đến từng hộ dân để nâng cao ý thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện tránh phát sinh các sự cố cháy, nổ.

Ông Nguyễn Bá Anh, Trưởng Ban quản lý Chung cư Jamona City cho biết, hiện nay nhu cầu sử dụng xe điện đang rất nhiều, tại chung cư ghi nhận lượng xe điện tại chung cư đang tăng đột biến. Trước tình hình diễn biến cháy, nổ phức tạp, Ban quản lý đã thiết kế và phân riêng khu vực dành cho xe điện nằm ở vị trí ngoài trung tâm tòa nhà.

“Hàng ngày từ 22 giờ đêm đến 7 giờ sáng, chúng tôi ngưng cấp điện khu vực này để tránh tình trạng sạc pin xe điện qua đêm nhằm tránh tối đa phát sinh nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, ở khu vực này luôn có nhân viên trực 24/24 để kịp thời xử lý phát sinh các sự cố xảy ra,” ông Nguyễn Bá Anh nói.

Những ngày qua, tại chung cư Độc Lập, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 8 người tử vong, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang, các "chuồng cọp" bằng sắt để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nhiều hộ dân đã thuê thợ đến tháo dỡ toàn bộ công trình lấn chiếm trái phép dọc hành lang chung cư, trả lại hiện trạng ban đầu. Đây là khoảng không gian công cộng, thời gian qua bị nhiều người lắp hàng rào sắt, cửa cuốn để cơi nới diện tích làm bãi đỗ ôtô, xe máy và chứa vật dụng sinh hoạt.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 1.132 chung cư, trong đó có 239 chung cư và 341 khối nhà xây trước năm 1975. Trong số này, rất nhiều nơi đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ.

Từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng lực lượng Công an và chính quyền địa phương tổ chức 270 lớp huấn luyện phòng cháy, chữa cháy với gần 80.000 người tham gia.

Tuy nhiên, để hạn chế cháy nổ, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, Công an Thành phố mong muốn mỗi cá nhân và hộ gia đình cần chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy thông qua việc tham gia các buổi huấn luyện, diễn tập do địa phương tổ chức./.

Bài học đắt giá từ các vụ cháy, nổ tại chung cư cũ ở Thành phố Hồ Chí Minh Những chung cư cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ do hệ thống kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy bị xuống cấp nghiêm trọng bởi tác động của điều kiện khí hậu, quá trình sử dụng.