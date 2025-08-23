Cháy rừng hoành hành ở Tây Ban Nha: Khả năng dập lửa "đang rất gần"

Ngày 23/8, người đứng đầu Cơ quan bảo vệ dân sự và dịch vụ khẩn cấp của Tây Ban Nha, bà Virginia Barcones, cho biết nước này đã gần như đẩy lùi được các vụ cháy rừng gần đây ở nước này.

Cháy rừng đã hoành hành trong tháng này trên khắp Tây Ban Nha, tàn phá nhiều vùng rộng lớn và khiến bốn người thiệt mạng.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước TVE, bà Barcones nhấn mạnh rằng số vụ cháy rừng đã giảm đi đáng kể và khả năng dập tắt cháy đang rất gần.

Tuy nhiên, bà khẳng định mọi lực lượng đang tập trung cao độ, không chủ quan với những vụ cháy còn lại vẫn rất nguy hiểm.

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha với sự hỗ trợ của các nước Liên minh châu Âu (EU) khác đã phải chiến đấu với “giặc lửa” đã thiêu rụi một diện tích lớn kỷ lục 403.000ha tại Tây Ban Nha, phần lớn trong số đó xảy ra trong hai tuần gần đây.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Castile và Leon ở phía Bắc; Extremadura và Galicia ở phía Tây. Các đám cháy bùng phát trong đợt nắng nóng thiêu đốt đất nước, kéo dài suốt hai tuần, khiến nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.

Bà Barcones cho biết vẫn còn 18 đám cháy rừng đang hoạt động và vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cho người cũng như tài sản. Mặc dù vậy, bà khẳng định tình hình đang được cải thiện. Nhiều cư dân đã có thể trở về nhà từ ngày 22/8.

Trong diễn biến liên quan, tại quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, một lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Như vậy, số người tử vong trong đợt cháy rừng mà quốc gia này phải đối mặt trong mùa Hè năm nay đã tăng lên bốn người.

Tương tự Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã phải vật lộn với nhiều vụ cháy rừng trong hai tháng qua do nắng nóng và thời tiết khô hạn khiến lửa lan rộng. Điều kiện thời tiết được cải thiện đang giúp lính cứu hỏa ở hai nước từng bước khống chế được các đám cháy.

Theo EFFIS, khoảng 278.000ha rừng đã bị thiêu rụi ở Bồ Đào Nha trong năm nay./.

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha Vụ cháy rừng mới tại tỉnh Canakkale, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ buộc chính quyền phải sơ tán cư dân tại 5 ngôi làng, trong khi tại Bồ Đào Nha, cháy rừng đã thiêu rụi 139.000ha từ đầu năm đến nay.