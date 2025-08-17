Môi trường

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha

Vụ cháy rừng mới tại tỉnh Canakkale, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ buộc chính quyền phải sơ tán cư dân tại 5 ngôi làng, trong khi tại Bồ Đào Nha, cháy rừng đã thiêu rụi 139.000ha từ đầu năm đến nay.

Hoàng Châu
Hình ảnh cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một vụ cháy rừng mới đã bùng phát vào chiều 16/8 (giờ địa phương) tại tỉnh Canakkale, Tây Bắc nước này, buộc chính quyền phải sơ tán cư dân tại 5 ngôi làng.

Theo dự báo thời tiết, tốc độ gió trong khu vực có thể lên đến khoảng 50km/h, tiềm ẩn nguy cơ lửa lan nhanh và đe dọa trực tiếp các khu dân cư.

Chính quyền Canakkale đã triển khai 11 máy bay và 10 trực thăng, cùng với lực lượng ứng cứu dưới mặt đất để khống chế đám cháy.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Ibrahim Yumakli cho biết lực lượng chức năng đang dốc toàn bộ sức lực nhằm sớm kiểm soát đám cháy.

Trong tháng qua, Canakkale cùng các tỉnh Kocaeli và Bursa ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp phải đối phó với cháy rừng do nắng nóng cực đoan, độ ẩm thấp và gió mạnh.

Bộ trưởng Yumakli cho biết một vụ cháy rừng bùng phát hôm 15/8 tại Kocaeli đã được khống chế sau đó 1 ngày.

Tại Bồ Đào Nha, cháy rừng hoành hành đã thiêu rụi 139.000ha đất từ đầu năm đến nay, trong đó gần 1/2 diện tích trên bị thiêu rụi chỉ trong 2 ngày qua.

Đây là số liệu mới do Viện Bảo tồn Thiên nhiên và Rừng (ICNF) công bố ngày 16/8, cho thấy diện tích thiệt hại cao gấp 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

ICNF cho biết từ ngày 1/1 đến 14/8 lửa đã thiêu rụi 74.931ha đất. Đến ngày 16/8, con số này tăng vọt lên 139.091ha, trong đó riêng 2 ngày gần nhất lửa đã thiêu rụi 64.160ha - chiếm 46% tổng số diện tích bị cháy từ đầu năm.

Tính đến nay, Bồ Đào Nha đã ghi nhận 6.229 vụ cháy liên quan khu vực nông thôn, trong đó 50% là vùng đất cây bụi rậm rạp, 40% là rừng và 10% là đất nông nghiệp. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy đã tăng 79%.

Nước này đã ban bố cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ ngày 2/8. Trong ngày 16/8, Ủy ban châu Âu đã huy động 2 máy bay chữa cháy tới hỗ trợ Bồ Đào Nha.

Trước đó, ngày 15/8, Bồ Đào Nha cũng ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do cháy rừng trong mùa Hè năm nay. Cơ quan Bảo vệ Dân sự quốc gia cho biết tính đến 12 giờ 30 ngày 16/8, trên cả nước vẫn còn 44 đám cháy chưa được khống chế./.

